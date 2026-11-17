富裕國家近年紛紛收緊移民政策，卻可能讓高齡化與缺工問題更難解決！經濟合作暨發展組織（OECD）最新統計顯示，2025年永久移民人數降至610萬人，連續兩年減少，其中英國、加拿大與美國降幅尤其明顯，外媒分析，限制移民雖能緩解政治壓力，卻可能削弱勞動供給與稅收。

英美加移民大減

根據《金融時報》16日分析，2025年有統計資料的37個OECD國家中，25國永久移民人數下降，這波移民減速除了反映疫情後人口流動回歸常態，也與各國收緊工作、留學及庇護政策有關，移民銳減主要發生於英國、加拿大與美國。

而《法新社》日前補充，英國2025年永久移民約29.6萬人，較前一年減少32%，加拿大降至約39.4萬人，減幅19%，美國則減少14%至約123.2萬人；相較之下，西班牙增加25%至約46.1萬人，葡萄牙更增加139%至約31.4萬人，增長主要與居留制度調整及積壓申請獲准有關，若排除西班牙、葡萄牙及義大利，OECD永久移民人數的降幅將擴大至8.2%。

減少技術人才移民是警訊

移民減少也不是所有類別同步下滑，OECD指出，2025年人道移民減少26%，勞動移民卻增加13%，約有110萬名永久勞動移民，家庭團聚仍占永久移民總量45%；但勞動移民增長主要集中南歐，排除義大利、葡萄牙及西班牙後，其他國家的勞動移民實際還是減少10%，英國更因醫療照護工作簽證與家屬入境規定收緊，勞動移民下降43%。

《金融時報》分析，移民增加雖可能在短期加重住房及公共服務壓力，但外來勞動力也支撐照護、服務業及高科技產業，減緩歐洲富裕國家的高齡化問題，若各國為了回應反移民聲浪，同時限制學生與技術工作者入境，恐怕連原本需要的人才都留不住，OECD報告也顯示，國際高等教育學生流入人數從2024年的190萬降至2025年的160萬。

對高齡化國家而言，最難取捨的是照護人力，OECD今年特別研究移民在長期照護產業的角色，指出招募外籍工作者有助填補缺口，卻不能取代改善薪資、工作條件及留任制度；即使歐洲富國的移民政策朝高技能人才傾斜，仍無法迴避照護等基層工作的缺工問題，如何在控制移民規模與維持勞動供給之間取得平衡，已成富裕國家共同面對的難題。

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