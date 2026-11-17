美國擴大先進半導體出口管制，將新加坡等國納入須取得許可規範。新加坡當局指出，正持續與美國相關主管機關溝通，了解適用範圍及執行方式，並探討如何協助新加坡企業取得可信賴的半導體供應管道。

美國商務部工業暨安全局（BIS）宣布新的「臨時最終規則」（Interim Final Rule），加強對出口至特定國家的先進半導體管制。根據新規定，出口、再出口或在境內移轉先進半導體至印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西都須取得許可。

新加坡數位發展及新聞部、能源貿工部今天發布聯合新聞資料指出，當局正審慎研究這項新措施的詳細內容，並與受影響企業接洽，了解可能對其業務造成的影響。

「我們也持續與美國相關主管機關溝通，了解措施的適用範圍及執行方式，並探討如何協助新加坡企業取得可信賴的供應管道。」聲明提及，新加坡高度重視國際聲譽，絕不容許企業在跨國商業活動中，利用與新加坡的關聯，規避或違反其他國家的法律，包括出口管制規定。

內容指出，作為全球科技與貿易樞紐，新加坡將持續維護健全的商業環境，確保在新加坡合法營運的企業能持續取得先進半導體及運算能力，並對違反新加坡法律的企業採取行動。

輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，位於新加坡的資料中心業者Megaspeed傳涉及晶片採購爭議。Megaspeed聲明指出，公司重視在美國出口管制法律下所承擔的符合規範義務，已聘請美國律師事務所查核，並隨時準備與美國相關主管機關合作。

美國媒體報導黃仁勳出軌其中一個對象是新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂（AliceHuang），新加坡當局指出，去年對Megaspeed等公司及負責人展開調查，認為黃樂曾提供明知並不準確的資訊、禁止她再入境，她年初已離開新加坡。