國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天警告，全球經濟過度依賴人工智慧（AI），彷彿「只靠一條腿站立」，一旦動搖，恐將危及全球金融穩定。

喬治艾娃在東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊接受美國財經媒體CNBC專訪時表示，若投資信心驟降，資金撤出AI領域，將削弱經濟成長，「全球經濟現在是單腳站立，靠的就是AI這條腿，一旦這條腿動搖，就可能引發金融穩定問題。」

IMF估計，AI企業之間的循環融資（circularfinancing）規模已略超過1兆美元，其中約2/3來自舉債。這類融資是指投資人投入AI企業的資金，最終又透過採購訂單回流至投資人手中。喬治艾娃表示，這個規模目前還不算龐大，但成長速度相當快。

輝達（Nvidia）是循環融資交易的核心企業。該公司市值在過去1個月內蒸發逾1兆美元。輝達前執行長黃仁勳的婚外情風波，包括1段與疑似中國間諜的關係，引發全球AI概念股賣壓，也使外界更加關注輝達在AI基礎建設融資中扮演的關鍵角色。

瑞銀（UBS）分析師艾克瑞（Tim Arcuri）近期估計，若輝達縮減融資，可能使市場資金減少至少500億美元；與此同時，利率上升已使企業借貸成本增加。

喬治艾娃示警之際，AI基礎建設投資已成為全球經濟成長的關鍵引擎。IMF去年10月將2026年全球經濟成長預測上修至3.1%，主因是主要經濟體仰賴AI投資帶動成長，以抵銷伊朗戰爭引發的能源危機衝擊。凱投宏觀（Capital Economics）指出，近期全球出口增幅中，高達80%集中在AI相關產品。

喬治艾娃表示，投資人對AI的狂熱，反映市場期待已超過技術實際成果，估值攀升後有必要進行「一些修正」。IMF去年10月警告，若AI表現不如預期，可能引發各類資產失序修正；在最悲觀情境下，美國股價2026年可能下跌20%；到2028年，全球經濟產出也可能比基準預測低1.1%。

近幾週來，全球股市重挫，美國晶片股也未能倖免。本週輝達即將公布財報，AI新創公司Anthropic也將進行備受矚目的上市計畫，投資人對AI交易的信心再受考驗。喬治艾娃表示，近期市場波動仍屬「有序」，不太可能危及全球經濟，但呼籲保持警惕。