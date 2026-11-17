美國總統川普有不少理由樂見輝達（NVIDIA）股價上漲，因為他手上持有不少輝達股票。

財經網站CNBC報導。去h年底，輝達已躍升川普個人持股規模前三大個股之一，持股價值介於1,250萬至5,800萬美元，遠高於前一年的61.5萬至130萬美元。

CNBC最新分析川普年度及定期財務申報資料，自重返白宮以來，川普的投資帳戶至少買賣輝達股票103次，交易總金額介於2,700萬至9,750萬美元。相關申報資料最近一次更新至今年8月。

截至本周一中午，以川普8月申報的持股價值計算，若以輝達股價約157美元估算，他目前持有的輝達股票價值將介於450萬至5,770萬美元。不過，由於財務申報揭露的是持股金額區間，而非實際持有股數，因此外界無法確切掌握他目前的持股規模。

5月時曾經大賣輝達 五天前魯比歐曾匯報川普「密情」

隨著黃仁勳爆發桃色間諜門、與員工有婚外情，再辭去輝達執行長職務，這也讓川普過去有關輝達股票的交易紀錄，再度成為外界關注焦點。

其中一筆交易尤其引人注意。5月18日，川普的投資帳戶賣出價值50萬至100萬美元的輝達股票。當天是川普結束與黃仁勳一同前往中國的國是訪問、返回美國後的第一個周一。紐約時報稍早報導，早在當時的五天前，黃仁勳準備在阿拉斯加加油站登上空軍一號時，美國國務卿魯比歐就曾向川普簡報有關黃仁勳與這名涉嫌間諜女子關係的情報。

川普周一否認曾聽取相關簡報。

事實上，川普的投資帳戶在5月18日賣股前後幾天，也曾小額買進輝達股票。不過，在川普第二任內，股票頻繁交易是常態，2025年就申報超過2.1萬筆交易。

白宮：川普帳戶由別人代操

白宮發言人向CNBC表示，川普的投資組合由獨立顧問管理，川普本人不會介入。

目前公開的財務申報資料，並未顯示川普曾指示這些交易，也沒有證據顯示他的投資顧問接觸過機密情報。

川普與黃仁勳的關係並非一開始就很密切。在2025年1月20日川普就職典禮上，幾位矽谷科技巨頭都坐在重要席位，但黃仁勳並未出席。

直到2025年1月31日，黃仁勳才首度造訪白宮。在這場會面前兩天，川普的資產管理人就已買進價值100萬至500萬美元的輝達股票。

從晶片禁令到放行H200 雙邊會面牽動持股變化

對黃仁勳而言，雙方關係的重要關鍵之一，在於輝達能否繼續進入中國市場。

2025年4月，川普政府實質上暫停輝達H20晶片銷往中國，迫使輝達認列45億美元費用。黃仁勳當時主張，限制美國晶片出口，只會加速中國自主發展半導體技術。

最後，川普政府態度有所轉變。2025年7月，黃仁勳再次與川普會面後，隨即在北京宣布，輝達預期將恢復H20晶片對中國的銷售。

一周後，川普證實達成一項協議，要求輝達對中國晶片銷售收入的15%上繳美國政府。就在川普宣布這項協議後，川普的投資帳戶也買進價值500萬至2,500萬美元的輝達股票。

然而，在檯面下，美國情報官員早在去年秋天就曾向川普簡報黃仁勳與這名涉嫌替中國從事間諜活動女子的關係。

儘管如此，川普仍持續放寬輝達在中國市場的業務限制。去年12月8日，川普宣布輝達可以向中國出售效能更強大的H200晶片。而在此之前四天，川普的投資帳戶才剛賣出最多100萬美元的輝達股票，隔天又再度買進。

川普8月才又淨買進輝達

根據CNBC分析，2026年前八個月，川普的投資帳戶又進行38筆輝達股票交易，總金額介於940萬至2,830萬美元。

在今年10月8日公布的一份財務申報資料顯示，川普光是在8月就買進最多160萬美元、賣出最多100萬美元的輝達股票。值得注意的是，這份申報資料公布當天，川普才剛頒發國家科學獎章給黃仁勳。

上周，當輝達董事會評估黃仁勳的去留時，川普仍力挺黃仁勳。紐時報導，川普甚至鼓勵他奮力一搏，保住執行長職位。

另據華盛頓郵報檢視川普財務申報資料的結果，截至8月底，川普個人持有的輝達股票價值最高達6,200萬美元。