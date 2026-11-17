輝達（NVIDIA）即將在台灣時間周三（18日）清晨公布財報，但華爾街關注焦點，將是黃仁勳上周閃電一併辭去執行長、總裁與董事職務，公司長期發展、AI產業前景也隨之蒙上陰影。

目前唯一比較可以確定的是，輝達股價短期內仍將劇烈波動。根據彭博彙整的數據，選擇權市場預估，財報公布後輝達股價可能朝任一方向波動7.8%。

這也將是財務長柯蕾絲臨危受命，接下輝達臨時執行長後，首度主持的第一場財報，將面臨分析師與投資人諸多關鍵提問。

以下整理輝達財報幾大觀察重點：

一、財報能否優於預期？

Visible Alpha數據顯示，市場共識預估輝達上季營收將達1,093億美元，年增約92%，高於輝達先前提出的財測中位數1,080億美元。

重點是，資料中心營收有望首度突破千億美元大關，達1,018 億美元；預估毛利率落在74%，較第2季的75%下滑，主因是系統複雜度提升與記憶體成本影響。

不過，輝達上季財報幾乎確定會達成或超越自家目標，因為這段期間的出貨與訂單並未受到近期領導層變動的干擾。

二、黃仁勳離任後，接班布局與領導層穩定性？

這是本次財報最特殊、也最受關注的議題。投資人擔心的是，輝達過去的成功與黃仁勳個人高度綁定，接班問題可能影響公司長期發展，因此會想釐清，董事會是否有明確接班計畫？新任執行長人選？黃仁勳是否可能回鍋？新管理團隊能否延續原有策略？

然而，投資人不應期待能在這方面聽到太多新消息。輝達已表示，將同時評估新執行長的內部及外部人選，但在目前這個初期階段，公司不太可能透露更多接班安排的細節。

StoneX分析師Cody Acree說，這場財報會議不會深入談論黃仁勳辭職的具體細節，而且在取得更多調查資訊之前，管理層很可能會避免回答任何相關問題，「其中有些事情，我們可能永遠都不會知道詳細情況，因為這些資訊將被留在公司內部」。

Gabelli Funds投資組合經理人Hendi Susanto表示，輝達如今的發展已不再仰賴單一高階主管，客戶也不太可能因此取消訂單，「黃仁勳離開，並不代表整個生態系就此消失。他所建立的快速創新文化，早已深植於輝達工程師團隊及產品發展藍圖中。至少在未來兩年內，我們看不出輝達的產品發展路線會受到重大影響。」

三、輝達還能達成2027年營收成長70%目標？

Cantor Fitzgerald分析師C.J. Muse將密切關注輝達是否仍維持先前提出2027年營收成長70%的預測。

他在周末研究報告中寫道：「我們認為，運算晶片的產能仍是100%售罄，70%的成長目標甚至算是保守，但我們認為沒有必要在這次法說會上調高預測。」

四、中國業務的實際規模究竟有多大？美國出口管制與公司治理問題如何處理？

黃仁勳與黃樂的關係曝光，引發外界對輝達實際中國業務規模的疑慮。一些產業專家指出，輝達銷往東南亞的產品，有很大一部分實際上是供中國企業使用，方式包括將晶片走私至中國大陸，或是在新加坡、馬來西亞為中國客戶建置資料中心。

做空研究機構Culper Research今年5月發布一份針對輝達「中國問題」的報告，指稱輝達上一年度運算業務營收中，有20%是由中國市場帶動。

輝達否認存在晶片轉運情事，但這項否認是在上周醜聞爆發之前提出的。

投資人將密切關注克瑞斯對輝達AI晶片市場的說法。一些分析師預期，美國政府可能推出新規定，要求輝達更嚴格追蹤客戶身分，以及客戶打算如何使用這項關鍵技術。

分析師C.J. Muse表示，投資人正在思考，這樣的局勢是否會「對輝達的待完成訂單或未來營收成長構成任何風險」。

五、輝達與新興雲端業者的合作及融資風險？

黃仁勳在AI業界扮演獨特角色，協助創造新雲端業者，包括協助他們取得槓桿融資。這些業者買輝達的晶片，把算力提供給規模較小的AI實驗室及新創公司，與微軟、亞馬遜、Google、甲骨文及SpaceX等輝達大型雲端客戶形成競爭。

隨著黃仁勳離任，外界也不確定柯蕾絲是否具備同樣能力能夠凝聚華爾街金融機構的支持，或是否有意願繼續運用輝達資產負債表，協助客戶融資、進一步推動晶片銷售。

彭博情報分析師Sobhani表示：「黃仁勳透過自己的人脈及資產負債表，推動了許多創新交易，例如支持新興雲端業者。這些交易的進度可能會放慢。」

分析師C.J. Muse說，市場也有人認為，輝達可能對AI生態系合作夥伴的融資策略採取「更為保守的方向」。他提出的問題是，「隨著新管理團隊上任，而且董事會可能扮演更積極的角色，輝達對信用評等未達投資等級客戶提供額外融資支持的承諾，將如何演變？」

華爾街日報上周報導，柯蕾絲今年稍早曾對輝達應該推進哪些交易，以及如何判斷公司對雲端客戶的資金支持是否帶來適當回報，提出疑問。

六、客戶對輝達產品的需求是否出現變化？

Muse在報告中提出疑問：「過去一周的動盪，是否已經改變客戶的需求？」

他接著表示：「現在要下定論還太早，但我們預期公司會斬釘截鐵地回答：『沒有。』」

摩根士丹利分析師在黃仁勳離職消息傳出後，將輝達2027及2028年的資料中心業務營收預估下調約10%。

分析師寫道：「我們確信，這次下修後的預估可能過於保守。」但他們也指出，考量到目前的不確定性及多次下修預測的情況，寧可採取較為保守的估計。