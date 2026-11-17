巴西金融市場今天再現動盪，投資人對巴西政府財政改革成效仍有疑慮，巴西貨幣雷亞爾（Real）走貶，收在1美元兌約5.78雷亞爾，巴西股市指標Ibovespa則收跌1.83%。

巴西新聞網站G1等媒體報導，市場震盪的核心原因，在於投資人對巴西公共財政前景疑慮。巴西參議院日前通過財政調整法案文本，政府預估相關措施可在2027年帶來約500億至600億雷亞爾的財政改善效果，但部分投資人擔心國會後續修法可能削弱方案力道，也質疑措施是否足以遏止日益攀升的公共債務。

巴西規劃暨預算部長莫瑞提（Bruno Moretti）為改革方案辯護。他接受CNN巴西新聞網訪問時表示，政府不會削減最低工資，也不會削減醫療與教育支出，相關領域明年預算仍將增加；他並強調，檢討稅務優惠與租稅減免措施，是達成財政目標的重要工具。

巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）今天說，巴西擁有穩健的外匯存底、受控的通膨與法律制度，市場近期波動沒有充分理由，並認為這些震盪只是暫時現象。

國際金融機構對巴西展望也轉趨審慎。摩根士丹利（Morgan Stanley）已將巴西股市投資評等由「中性配置」（equal-weight）下調至「減碼」（underweight）。該行指出，巴西經濟成長正在放緩，高利率持續壓抑投資與風險偏好，加上資金外流風險升高，預料巴西股市短期將缺乏明顯上漲動能。

摩根士丹利同時批評，巴西至今仍缺乏足以扭轉債務占國內生產毛額（GDP）比重持續攀升的明確財政框架，因此結構性問題仍未解決。

經濟數據也為市場情緒增添壓力。巴西央行公布的經濟活動指數（IBC-Br，被視為GDP先行指標）顯示，第3季經濟活動指數較前一季下滑0.9%，為一年來首度季減。此外，最新市場調查也上調未來2年的美元匯率與利率預期，反映企業與投資人對巴西經濟前景趨於保守。

CNN分析指出，美元逼近6雷亞爾已成為對總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的重要政治與經濟警訊。若巴西政府無法提出更具說服力的財政整頓措施，市場對財政紀律的疑慮恐將持續推升匯率與融資成本，進一步影響巴西經濟復甦前景。

分析人士指出，巴西目前正處於「高利率、高匯率波動、高財政不確定性」的敏感階段。未來數週國會對財政法案的最終審議結果，以及魯拉政府是否能提出更明確的中長期財政路線圖，將成為左右巴西資產表現的關鍵因素。