輝達（NVIDIA）股價周一再跌4.1%，收在去年7月以來最低，從10月高點至今已暴跌近35%，市值蒸發逾2兆美元，排名退居全球第三大企業。美國財長貝森特質疑輝達是否故意忽視新加坡空殼公司的警訊，賣壓持續之際，放空者帳面已大賺約240億美元，但散戶上周也砸下破紀錄的20億美元搶進。

彭博資訊引述S3 Partners數據，輝達11月初賣壓加劇時，放空者也加碼押注。目前放空部位約占流通股的1.22%，名目價值約460億美元。

市場數據研究公司Vanda則指出，散戶上周趁跌買進20億美元輝達股票，創下紀錄。Roundhill Financial執行長Dave Mazza認為，除非出現最壞情境，否則目前估值已具吸引力。

根據最新申報的監管資料，索羅斯基金管理公司第3季減持約20.6萬股輝達，減碼近兩成，是今年最大的一次；截至9月底有剩餘持股將近2億美元。

至少12家家族辦公室減碼，但都保留部分持股，合計逾10億美元。這些交易發生在風波爆發前。也有其他富豪家族加碼。

MarketWatch報導，貝森特周日受訪表示，將檢視輝達是否故意忽視空殼公司的警訊，其中許多位於新加坡。他引述報導指出，售往新加坡的晶片只有1%留在當地，認為董事會應從外部找新執行長。

美國商務部周一也公布新規，限制中國遠端使用境外資料中心的先進AI晶片與伺服器，封堵出口管制漏洞。

黃仁勳能否回任仍有變數。川普周一表示自己當然不介意，但CNBC引述知情人士報導，董事會並未考慮讓他回任。

輝達將於周二盤後公布第3季財報。周一賣壓也擴及AI供應鏈，Lumentum、Coherent、Nebius與CoreWeave跌幅介於6.1%至8.5%