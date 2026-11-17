台積電ADR周一大跌6.3%，收在373.45美元，較台北交易溢價11.3%。

台指期夜盤漲154點至440,935點，漲幅0.4%。台灣加權股價指數周一大跌2,635.54點收在41,040.08點。台積電（2330）大跌5.7%收在2,215元。

美國股市周一大跌，晶片股領跌，市場在輝達（NVIDIA）財報和Anthropic上市前轉趨謹慎。美方限制大陸業者遠端使用海外先進AI晶片，也加深投資人對需求和出口管制的疑慮。那斯達克綜合指數較歷史高點回落逾10%，進入修正區間。

道瓊工業指數下跌739.38點，收51,608.17點，跌幅1.4%；標普500指數下跌145.08點，收7,416.59點，跌幅1.9%；那斯達克綜合指數下跌626.51點，收24,509.76點，跌幅2.5%。標普和那斯達克均連三天收黑。

費城半導體指數大跌5.3%，今年漲幅縮小至約43%，遠低於6月中旬一度累計上漲106.6%的表現。英特爾大跌7.1%，美光跌逾7%，邁威爾也走低。

輝達大跌4.1%，創2025年7月以來最低收盤價，較10月6日歷史收盤高點下跌34.7%，市值累計蒸發逾2兆美元，排名降至第三，為2025年5月以來首度跌出前兩大。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,464.21 -6.34 2,215.00 11.25

日月光投控 ASX US 541.08 -7.74 550.00 -1.62

聯電 UMC US 94.62 -6.88 95.20 -0.61

中華電信 CHT US 164.30 -0.14 163.50 0.49