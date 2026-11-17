美國股市周一大跌，晶片股領跌，市場在輝達（NVIDIA）財報和Anthropic上市前轉趨謹慎。美方限制大陸業者遠端使用海外先進AI晶片，也加深投資人對需求和出口管制的疑慮。那斯達克綜合指數較歷史高點回落逾10%，進入修正區間。

道瓊工業指數下跌739.38點，收51,608.17點，跌幅1.4%；標普500指數下跌145.08點，收7,416.59點，跌幅1.9%；那斯達克綜合指數下跌626.51點，收24,509.76點，跌幅2.5%。標普和那斯達克均連三天收黑。

費城半導體指數大跌5.3%，今年漲幅縮小至約43%，遠低於6月中旬一度累計上漲106.6%的表現。台積電ADR大跌6.3%，英特爾大跌7.1%，美光跌逾7%，邁威爾也走低。

輝達大跌4.1%，創2025年7月以來最低收盤價，較10月6日歷史收盤高點下跌34.7%，市值累計蒸發逾2兆美元，排名降至第三，為2025年5月以來首度跌出前兩大。

和輝達關係密切的AI股同步下跌。CoreWeave大跌6.1%，收49.88美元；Nebius大跌7.6%，收107.13美元。戴爾和美超微分別大跌7%和6.9%；光通訊業者Lumentum和Coherent分別大跌8.5%和6.7%。Bloom Energy、希捷也下跌。

Alphabet、亞馬遜和Meta跌幅介於2.4%至4.1%，科技七雄普遍走低。

輝達財報前夕 出口管制和接班安排成焦點

美國商務部工業暨安全局周一宣布新規，限制大陸業者透過其他國家的資料中心，遠端使用先進AI晶片和伺服器，堵住現行出口管制的漏洞。

輝達預定周二盤後公布財報，分析師預估營收達1,091億美元，獲利較去年同期成長90.4%。暫代執行長柯蕾絲（Colette Kress）將主持法說會，市場除了檢視業績，也關注新領導團隊的策略、展望，以及對合作業者的資金支持。

XTB研究主管布魯克斯（Kathleen Brooks）表示，投資人不只想知道上季龐大的營收數字，也要了解管制先進晶片流向大陸，將如何影響銷售。

財政部長貝森特主張，輝達領導層須「大幅改組」，並應從外部尋找接班人。他也表示，將檢視輝達是否刻意忽略空殼企業的警訊。

另一方面，川普周一支持讓黃仁勳回任，並淡化他和疑為大陸間諜女子交往所引發的國安疑慮。不過，CNBC引述知情人士報導，輝達董事會並未考慮讓黃仁勳回任。

「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）則表示，仍持有看空輝達的賣權。他質疑輝達改認客戶區域總部所在地認列營收後，更難從地區資料判斷晶片最終安裝和使用地點。

Anthropic認購熱烈 能否提振AI買氣？

Anthropic預計本周上市。彭博引述知情人士報導，認購量已達發售股數約七倍，掛牌表現將成為市場檢驗AI投資熱度的重要依據。

布魯克斯認為，Anthropic上市成功不只對自身重要，也攸關整個AI產業。黃仁勳去職後，輝達對Anthropic及其他AI業者的融資支持可能受到更嚴格檢視；若上市仍吸引強勁買盤，將顯示股票市場可為較成熟的AI實驗室提供另一條籌資管道。

Baird投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）則說，市場仍在AI股和其他股票之間輪動，盤面尚未顯示投資人恐慌拋售、全面撤出股市。周一民生消費必需品類股表現最佳，反映資金尋求較具防禦性的標的。

銀行系統再出狀況 升息預期仍高

銀行股也走低，KBW銀行指數下跌1.6%。摩根大通因技術問題，部分交易處理時間較平常更長，股價下跌2.3%，收338.31美元。美銀和富國銀行也傳出服務異常，股價同步下跌。

聯準會主席華許周一表示，AI可能加快經濟成長、讓社會廣泛受惠，也可能在投資回報不如預期時，推升失業率並拖慢經濟。

芝商所FedWatch工具顯示，市場預估聯準會12月升息一碼的機率為95.7%。周三公布的聯準會會議紀錄，將提供更多政策線索。

避險買盤和油價回落帶動美國公債殖利率下滑。2年期殖利率下降4.6個基點至4.825%，10年期下降3個基點至5.122%，30年期下降1.3個基點至5.466%。

市場仍期待中東達成和平協議，紐約西德州中級原油期貨下跌2.84美元，收每桶85.72美元，跌幅3.2%。美元指數續創52周新高，黃金期貨下跌32.30美元，收每英兩3,847.40美元，跌幅0.8%，創2025年10月以來最低收盤價。

其他個股方面，泰森食品財報優於預期，股價大漲8.7%。L3Harris因全美航班停飛事件遭聯邦調查，大跌3.9%。比特幣賣壓拖累加密幣相關股票，Strategy、Coinbase和Robinhood分別大跌7.7%、6.1%和7.5%。