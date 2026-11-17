隨著市場波動和通膨擔憂促使投資人多元化投資，全世界最富有的投資人正日益把目光投向股票和債券以外領域，把資金投入避險基金、私募股權和基礎建設資產。從亞洲億萬富豪到全球家族辦公室，另類投資在投資組合中日益重要。

2026-11-17 01:53