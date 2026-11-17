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輝達公布財報前夕股價下挫逾4% 美國股市收跌
投資人靜待人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）公布財報，但科技股賣壓沉重，美國股市4大指數今天收盤全下挫，其中輝達股價跌逾4%至156.14美元，收於去年7月1日以來最低。
道瓊工業指數下挫739.38點或1.41%，收51608.17點。
標準普爾500指數下跌145.08點或1.92%，收7416.59點。
那斯達克指數下挫626.51點或2.49%，收24509.76點。
費城半導體指數下跌535.67點或5.28%，收9610.65點。
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