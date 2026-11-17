黃仁勳回歸夢碎？CNBC：輝達董事會未考慮回任、股價跌勢擴大

黃仁勳回歸輝達的呼聲升高之際，CNBC美東時間16日引述知情人士報導，輝達董事會目前並未考慮讓黃仁勳重掌執行長，正專注於相關調查。輝達股價盤中跌勢擴大至逾3%，費城半導體指數稍早跌幅逼近5%。

台北時間17日凌晨2時左右，輝達股價報156.70美元，下跌3.8%；費半稍早盤中下挫4.9%，半導體股持續承壓。

知情人士向CNBC表示，董事會「未就讓他回任展開討論」（not in discussions to bring him back），現階段重心是調查黃仁勳的行為，以及是否危及美國國家安全或輝達的商業機密。

英國金融時報上周末報導，黃仁勳曾與盟友討論回歸事宜。不過，Altimeter Capital創辦人Brad Gerstner於16日向CNBC表示，黃仁勳並未與他討論復出；黃仁勳的代表則於15日對相關揣測不予置評。

支持黃仁勳回任的網路連署已吸引約18萬人響應，支持者包括馬斯克、Y Combinator執行長Garry Tan及Epic Games執行長Tim Sweeney。

美國總統川普16日也對黃仁勳回任持開放態度，向記者表示，他「不介意」看到黃仁勳重返執行長職位，並稱黃仁勳已學到重大教訓。被問及美國國家安全疑慮時，川普表示，國安並未受到危害，美國如今比以往更加強大。