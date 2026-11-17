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日上季GDP意外衰退

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

日本上季經濟一年來首度陷入萎縮，因連日惡劣天候衝擊消費支出，也反映家庭面臨生活成本上升壓力而減少購買，凸顯日本內需的脆弱性。

內閣府16日公布，日本第3季實質國內生產毛額（GDP）經年化後較前季意外萎縮0.1%，為一年來首度萎縮，表現不如經濟學家預期的年化成長0.2%。

占GDP最大比重的民間消費下滑0.3%。日銀在最新一期經濟與物價展望報告中指出，受颱風、豪雨及持續降雨等天候因素影響，家庭支出表現疲弱。根據日本氣象廳資料，東京從8月底到10月初連續37天降雨，創下歷史紀錄。

不過，決策者不太可能因此認為日本溫和復甦的步調受到阻礙。企業活動展現韌性、實質薪資上升，以及AI相關投資需求強勁，仍是支撐經濟的重要動能。

大和證券資深經濟學家南健登表示：「雖然這次經濟成長確實轉為負值，但沒有必要對結果過度悲觀。」

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