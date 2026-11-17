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市場波動、通膨擔憂 超級富豪轉抱另類資產避險

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
隨著市場波動和通膨擔憂促使投資人多元化投資，全世界最富有的投資人正日益把目光投向股票和債券以外領域，把資金投入避險基金、私募股權和基礎建設資產。 路透
隨著市場波動和通膨擔憂促使投資人多元化投資，全世界最富有的投資人正日益把目光投向股票和債券以外領域，把資金投入避險基金、私募股權和基礎建設資產。 路透

隨著市場波動和通膨擔憂促使投資人多元化投資，全世界最富有的投資人正日益把目光投向股票和債券以外領域，把資金投入避險基金、私募股權和基礎建設資產。從亞洲億萬富豪到全球家族辦公室，另類投資在投資組合中日益重要。

摩根大通資產管理公司亞太區執行長沃金斯表示，過去12個月，該公司在亞太地區的私人財富另類資產增長了40%，凸顯出高淨值和超高淨值客戶對這類資產的日益增長需求。

紐約梅隆財富管理公司數據顯示，另類投資如今在單一家族辦公室投資組合中的占比已達到60%，首次超過傳統資產；傳統資產則占了約40%。

專家表示，這種轉變正值投資人努力應對日益集中的股票市場和地緣政治不確定性，以及擔心股市和債市可能無法像過去一樣抵禦市場衰退之際。

隆奧集團亞洲投資長伍茲表示，富有投資人正在尋求多元化投資，以及對上市市場以外領域的投資收入和管道，對估值過高、信用利差收緊以及股市和債市相關性日益增長的擔憂，加速了這個趨勢。

花旗財富投資組合建構與分析主管亞甘加表示，在持續的通膨和利率不確定性之際，富有家庭正日益尋求能夠帶來收入並幫助維持購買力的投資，同時分散投資組合，以抵禦市場波動。

花旗2026年對351個家族辦公室的調查發現，通膨是他們最關心的議題，其次是利率、金融體系穩定性，以及市場波動。

不過，花旗調查也顯示，上市股票在這些家族辦公室的配置中淨增加最多，顯示富有投資人在增加另類投資的同時，並未放棄傳統市場。投資另類資產並非沒有風險，雖然這些風險的降低也正在推動資金流動。

私募投資可能鎖住資金多年，而且其估值可能無法快速反應市況的惡化。

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