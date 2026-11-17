聽新聞
0:00 / 0:00

高盛：明年原油供過於求

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

高盛報告指出，原油明年將顯著「供過於求」，在供應風險未解之際持續壓低國際油價，預料明年底前，布蘭特原油價格將下探78美元。

根據史楚文（Daan Struyven）等高盛分析師15日報告的基本情境，在2027年，即使將每日100萬桶的供應中斷納入考量，全球每日原油產量仍將比終端需求多200萬桶，預料布蘭特原油期貨明年均價為每桶88美元，年底將降至78美元，反映「風險溢價逐漸回歸正常水準」。

高盛分析師表示，「展望2027年，我們預期供應中斷的高風險與市場日益增強的調適能力，將再度角力」，「根據我們的基本情境，隨著船對船轉運與新增輸油管線持續協助市場進行調整，中東石油供應將超越2025年平均水準，其他地區的供應成長則將陷入停滯」。

除了基本情境，高盛也提出其他可能的油價走勢；在上行情境下，若波斯灣產油國產量不如預期，布蘭特原油明年均價可能達到每桶120美元左右；在全球石油供應較預期充裕的下行情境下，油價可能跌至60多美元。

原油 高盛 油價

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

經部：沙拉油供應至年底無虞 提前部署農曆年前貨源

無懼震盪！大摩高喊「最大加碼」全球股市 看好AI支出穩 標普再漲15%

黃金跌勢煞不住！金價失守3,900美元 下一道防線在哪？

貨櫃三雄有志一同 看旺年底至農曆年業績

相關新聞

黃仁勳回歸夢碎？CNBC：輝達董事會未考慮回任、股價跌勢擴大

黃仁勳回歸輝達的呼聲升高之際，CNBC美東時間16日引述知情人士報導，輝達董事會目前並未考慮讓黃仁勳重掌執行長，正專注於相關調查。輝達股價盤中跌勢擴大至逾3%，費城半導體指數稍早跌幅逼近5%。

COP31電氣化倡議 傳中印等不贊成納入最終宣言 達成共識難度不小

聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）進入第二周，希望將電力占全球最終能源需求的比重，從目前略高於20%，提高至2035年的35%，並將這個目標列入COP31的最終宣言，雖已獲20多個國家支持，但取得共識依然面臨龐大阻力，凸顯取得新減排承諾的挑戰。

美公司債給利 風靡退休族…前九月相關基金湧入2,680億美元

尋求鎖定較高收益的美國民眾，已意外成為美國公司債的主力買家，在近月殖利率飆升之際成為重要的債券需求來源。

亞洲富豪繞道搶進AI新創 甚至願意加價30%收購持分

Anthropic預定19日上市。亞洲富豪與家族辦公室正透過私人基金，搶進Anthropic、OpenAI等熱門AI新創的投資機會，有些買家甚至願意加價30%，向其他投資人收購基金持分。

市場波動、通膨擔憂 超級富豪轉抱另類資產避險

隨著市場波動和通膨擔憂促使投資人多元化投資，全世界最富有的投資人正日益把目光投向股票和債券以外領域，把資金投入避險基金、私募股權和基礎建設資產。從亞洲億萬富豪到全球家族辦公室，另類投資在投資組合中日益重要。

高盛：明年原油供過於求

高盛報告指出，原油明年將顯著「供過於求」，在供應風險未解之際持續壓低國際油價，預料明年底前，布蘭特原油價格將下探78美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。