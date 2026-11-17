高盛：明年原油供過於求

高盛報告指出，原油明年將顯著「供過於求」，在供應風險未解之際持續壓低國際油價，預料明年底前，布蘭特原油價格將下探78美元。

根據史楚文（Daan Struyven）等高盛分析師15日報告的基本情境，在2027年，即使將每日100萬桶的供應中斷納入考量，全球每日原油產量仍將比終端需求多200萬桶，預料布蘭特原油期貨明年均價為每桶88美元，年底將降至78美元，反映「風險溢價逐漸回歸正常水準」。

高盛分析師表示，「展望2027年，我們預期供應中斷的高風險與市場日益增強的調適能力，將再度角力」，「根據我們的基本情境，隨著船對船轉運與新增輸油管線持續協助市場進行調整，中東石油供應將超越2025年平均水準，其他地區的供應成長則將陷入停滯」。

除了基本情境，高盛也提出其他可能的油價走勢；在上行情境下，若波斯灣產油國產量不如預期，布蘭特原油明年均價可能達到每桶120美元左右；在全球石油供應較預期充裕的下行情境下，油價可能跌至60多美元。