美公司債給利 風靡退休族…前九月相關基金湧入2,680億美元

尋求鎖定較高收益的美國民眾，已意外成為美國公司債的主力買家，在近月殖利率飆升之際成為重要的債券需求來源。

彭博資訊報導，根據圖布蘭等巴克萊策略師的報告，今年1至9月，散戶向追蹤綜合債券指數的美國高評級債券基金注入2,680億美元，金額接近去年同期的兩倍。由於公司債約占這類基金持有資產的四分之一，意味著大量資金流入公司債市場。

在這類買盤支撐下，散戶投資人如今持有約17%的高評級與高殖利率公司債，比率為2022年初聯準會（Fed）啟動升息以來最高。最新的散戶資金流入，也有別於歷史趨勢：過去散戶通常會在投資報酬轉負時減持，加劇市場賣壓，但今年卻在債券殖利率上升之際持續進場。

這股需求往往不足以推升債券價格，卻有助遏止賣壓，並使公司債的信用利差維持在相對狹窄的水準。截至11月10日，美國投資等級公司債的風險溢價今年來僅擴大0.1個百分點，至0.88個百分點。即使如此，利差仍遠低於過去十年平均的1.09個百分點。

駿利亨德森投資公司固定收益投資組合經理人史密斯說，相關需求可能來自希望未來多年持續獲得較高收益的投資人，包括退休人士。隨著今年債券價格下跌，投資人如今有機會買進提供豐厚收益的藍籌債。例如，10月底發售、信用評等高於美國政府的微軟30年期公司債，殖利率超過6%。截至11月10日收盤，美國公司債平均殖利率約5.9%。

史密斯說：「對仰賴固定收益或退休儲蓄生活的民眾來說，目前的殖利率水準格外具有吸引力。」對打算遠離股市波動、在退休時獲取穩定收益的嬰兒潮世代來說，這類機會特別誘人。

花旗美國投資等級信用策略主管索立德說，美國家庭愈來愈常透過目標日期基金等單一基金退休投資方案，投資債券市場。這類工具可在股債之間改變配比，並隨著客戶年齡漸長，更偏向固定收益，以減輕市場波動對財富的衝擊。

不過，市場預期Fed到2027年底前，至少還會升息三次、每次幅度為1碼，可能威脅近期這股投資熱潮。散戶投資人雖然追求豐厚的殖利率，但債券價格的下跌風險，恐侵蝕整體投資報酬。

駿利亨德森的史密斯則認為，升息對估值高昂的AI概念股可能造成更大衝擊，使投資等級公司債相對成為避風港。