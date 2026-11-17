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Google壯大搶輝達地盤 TPU出貨看到2029年 聯發科、博通受惠

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Google AI晶片張量處理器（TPU）出貨能見度已延伸至2029年。路透
Google AI晶片張量處理器（TPU）出貨能見度已延伸至2029年。路透

天風證券分析師郭明錤最新產業調查指出，輝達（NVIDIA）執行長接班的不確定性，有利Google與客戶洽談2028年以後的長期算力規劃。

加上OpenAI與Anthropic強勁的新訂單，Google人工智慧（AI）晶片張量處理器（TPU）出貨能見度已延伸至2029年，優於輝達GPU及其他AI ASIC普遍僅達2027年第4季至2028年第2季，聯發科與博通（Broadcom）可望成為主要受惠者。

郭明錤預估，Google TPU出貨量將從2027年的800萬–900萬顆，增至2028年的1,400萬–1,500萬顆，2029年進一步攀升至1,600萬–1,800萬顆。儘管市場普遍預期AI資本支出將於2028年見頂，但OpenAI與Anthropic持續擴大採購，有望支撐TPU出貨量在2029年持續成長。這兩大AI業者推動掛牌，也有助提升市場對TPU供應鏈的關注度。

根據調查，Google自2028年起將以第九代TPU（v9）作為自建算力的主力，第八代（v8）系列則主要供應OpenAI與Anthropic。其中，OpenAI在2028年至2029年間對聯發科設計的8t晶片需求合計約1,200萬顆，Anthropic同期對博通設計的8i晶片需求則約1,400萬顆，兩者採購量均逐年增加。OpenAI採買斷模式，Anthropic則兼採租賃與買斷。

郭明錤認為，聯發科將是這波TPU擴張的最大贏家，因為除了握有高毛利率8t晶片延續至2029年的訂單，也獨家取得第九代TPU的Humufish與Triggerfish，以及第十代Quillfish的設計服務訂單。

在整體TPU出貨成長、新世代產品訂單挹注下，聯發科的供應比重預估將從2027年的45%–50%，提高至2028年的50%–55%，2029年更達55%–60%，帶動相關營收與獲利逐年擴大。

不過，由於第九代起的新款TPU將採用英特爾（Intel）EMIB-T先進封裝技術，初期量產能力受限，預期直到2029年，第八代產品仍將是TPU出貨主力，成為聯發科與博通未來數年的主要獲利來源。

輝達 Google OpenAI 聯發科 TPU

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