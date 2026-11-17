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亞洲富豪繞道搶進AI新創 甚至願意加價30%收購持分

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Anthropic預定19日上市。亞洲富豪與家族辦公室正透過私人基金，搶進Anthropic、OpenAI等熱門AI新創的投資機會，有些買家甚至願意加價30%，向其他投資人收購基金持分。路透
Anthropic預定19日上市。亞洲富豪與家族辦公室正透過私人基金，搶進Anthropic、OpenAI等熱門AI新創的投資機會，有些買家甚至願意加價30%，向其他投資人收購基金持分。路透

Anthropic預定19日上市。亞洲富豪與家族辦公室正透過私人基金，搶進Anthropic、OpenAI等熱門AI新創的投資機會，有些買家甚至願意加價30%，向其他投資人收購基金持分。

日經亞洲報導，這類矽谷新創的股權難以直接買到，亞洲高資產投資人往往改買持有相關股票的基金或特殊目的公司（SPV）持分，間接參與股價漲跌。

一名香港私人銀行主管表示，近來頻頻有客戶詢問投資管道，有人願意加價30%買進相關基金持分。

另一名持有相關美國基金持分的香港投資人，打算在這些AI公司上市前讓部分獲利先落袋為安，向買家要求逾20%的溢價。

這類投資隔著一層甚至多層基金，除了估值風險，何時能賣、能否取得預期收益，也受基金條款與公司股權轉讓限制影響。

但FT分析指出，今年美國最大的十個首次公開發行股票（IPO）公司，股價平均下跌超過20.5%，加劇外界對 Anthropic即將重磅上市的擔憂，即大量釋出股票正在拖累股市。

這與前四年情況形成鮮明對比。2022至2025年，如果投資人購買了十家最大的IPO公司所有股票，到年底時報酬為正，即便在2022年標普500指數下跌19.4%情況下，當年這麼做的投資人仍有賺頭。

LGT財富管理公司投資長里辛哈尼表示，今年湧入市場的股票數量龐大（包括後續融資和IPO）及科技巨頭大量發行債券，都對市場構成壓力。里辛哈尼認為，在AI相關的IPO中，投資者熱情可能推升發行價，使得股票上市後更難有好表現。

今年規模最大的IPO是SpaceX，掛牌首日股價飆升，但幾天後便回落。在過去一個月大部分時間裡，其股價都在135美元的發行價附近波動。

Federated Hermes資深投資組合經理埃廷格表示，最近IPO表現讓他認為，與其參與IPO，不如持有一些「可用資金」，以便在次級市場以較低價格投資自己喜歡的公司。

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