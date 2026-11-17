COP31電氣化倡議 傳中印等不贊成納入最終宣言 達成共識難度不小

聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）進入第二周，希望將電力占全球最終能源需求的比重，從目前略高於20%，提高至2035年的35%，並將這個目標列入COP31的最終宣言，雖已獲20多個國家支持，但取得共識依然面臨龐大阻力，凸顯取得新減排承諾的挑戰。

這個提案並獲得企業支持，包括瑞士工業巨頭ABB、法國能源科技商施耐德電機（Schneider Electric）。但要達成共識把這個目標納入最終宣言，並不容易。

知情人士透露，中國大陸、印度、孟加拉等國明確表示，不支持在宣言中加入電氣化承諾。

電氣化目的是更仰賴電力，來滿足運輸、供暖、產業需求，預料有助減碳，特別是發電來源是零碳排的再生能源。

反對國家高度仰賴化石燃料，一再阻止淘汰煤炭、石油、天然氣，讓外界備感挫敗，擔心官方談判無法解決氣候變遷的關鍵問題。

澳洲能源及氣候變遷部長鮑文是COP31談判主席，他說：「我們試圖爭取電氣化的部分宏願，仍有許多工作要做，很希望這些對話能夠持續。」

電氣化的電力有多種來源，現行提案並未區別綠電、以及會造成汙染的化石燃料發電。歐盟考慮電氣化目標只限乾淨能源，但也承認這種作法會疏離仍仰賴化石燃料的國家。各國意見不同，就連是否該有最終協定都談不攏。引導談判的澳洲、與COP31主辦國土耳其，必須說服反對方最終宣言的必要性。但兩名歐洲談判代表指出，要是最終內容遭過度「稀釋」，他們未必會支持。

全球氣溫升高程度，預料會超過巴黎協定的攝氏1.5度，但戰爭、通膨、能源供給受阻，衝擊多邊共識的可能，電氣化承諾將考驗COP31能否有助解決相關問題。

此外，COP31主席國土耳其與國際電信聯盟發表《安塔利亞人工智慧承諾》，在全球掀起反彈資料中心浪潮之際，這是COP首度以AI為主題的專門承諾，呼籲以永續能源驅動AI、透明揭露其環境衝擊。

但以簽署現況來看，各國和企業目前響應有限，截至16日共80個單位簽署，政府部門僅南韓、盧森堡、哥倫比亞等七國加入；美國、中國大陸與歐盟均未簽署；OpenAI、Google等科技巨頭也未參與，目前亦尚無台灣企業簽署。