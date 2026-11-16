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和貝森特先打一架吧！川普：不介意黃仁勳復職 沒人證明黃樂是間諜

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華郵：川普持有的輝達股票 最高價值6,200萬美元

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

華盛頓郵報報導，根據已公開揭露的最新財務文件，截至8月底，美國總統川普持有的輝達（Nvidia）股票，價值介於1,300萬美元至6,200萬美元之間，遠高於2024年底的61.5萬美元至130萬美元。

這些文件並未涵蓋過去兩個月的交易紀錄。

黃仁勳是川普在矽谷最親密的盟友之一，兩人之間的關係至少可追溯至2025年。路透一名記者去年12月時曾目睹，川普通話時，其手機螢幕上顯示的是黃仁勳的名字。

同月，川普表示，美國將允許輝達向中國出口其AI晶片H200，並從相關銷售額中收取25%的費用。

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