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和貝森特先打一架吧！川普：不介意黃仁勳復職 沒人證明黃樂是間諜

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美股早盤／輝達換帥後仍難平市場疑慮...四大指數齊跌 費半挫近5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達上周換帥的不確定性仍持續拖累科技股，美股四大指數16日早盤齊跌。路透
輝達上周換帥的不確定性仍持續拖累科技股，美股四大指數16日早盤齊跌。路透

美股四大指數16日早盤全面挫跌，受累於人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）換帥的不確定性未解。

道瓊工業指數早盤跌42點或近0.1%、標普500指數跌近0.7%、那斯達克指數挫跌1.3%、費城半導體指數重挫近5%、台積電ADR跌4.5%。

輝達預定17日收盤後公布第3季財報，股價早盤下跌2.4%。儘管分析師預期，輝達上季獲利與營收將雙雙較一年前成長近100%，但投資人更關注的是，黃仁勳卸任執行長後，公司將如何向前邁進。輝達股價上周重挫13%，寫下2025年4月來最大單周跌幅。

Yorkville Ives分析師艾夫斯（Dan Ives）寫道：「代理執行長柯蕾絲當前的首要任務是恢復公司秩序，並重建華爾街對輝達未來前景的信心。」

美國財政部長貝森特上周末呼籲輝達「大幅改組」，力促董事會從外部尋找下一任執行長。

商務部16日發布規定，要限制中國大陸藉由境外資料中心，來存取美國的先進AI晶片，反映輝達疑似涉入共諜案後，美方加強審查半導體出口。

其他AI概念股也受輝達賣壓沖刷。美光科技、英特爾均大跌約6%、超微股價跌逾4%。

本周AI概念股面臨的另一大考，是Anthropic首次公開發行股票（IPO）。這家AI巨頭尋求約1.4兆美元的估值，IPO定價區間為每股70–78美元。

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