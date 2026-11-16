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加強審查半導體出口 美商務部發布新規補漏洞、限制遠端存取算力

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國商務部發布遠端存取規定。路透
美國商務部發布遠端存取規定。路透

美國商務部發布暫時規定，限制某些國家遠端存取先進的AI晶片與伺服器，反映輝達疑似涉入中國間諜案後，美方加強審查半導體出口。

商務部在聲明中表示：「這個規定要確保無法以涉及第三國資料中心的遠端算力協定，來規避存取美國敏感科技的現行限制。」

新規定將要求須有許可，才能轉口先進AI晶片到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國。

商務部指出，先進雲端算力使得遠端存取美國AI算力系統，可能性日益提高，新規意在讓遠端存取與現行的實體存取規範，保持一致。

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