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最高達6200萬美元！華郵：川普持有輝達股票價值大增

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
華郵報導，川普持有的輝達（Nvidia）股票價值遠高於2024年底申報的61萬5000至130萬美元。路透
華郵報導，川普持有的輝達（Nvidia）股票價值遠高於2024年底申報的61萬5000至130萬美元。路透

華盛頓郵報」今天報導，該報檢視美國總統川普的財務申報資料後發現，川普今年申報的交易顯示，他截至8月底持有的輝達股票價值介於1300萬至6200萬美元之間。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，由於申報資料存在時間落差，相關文件未納入過去兩個月的交易。華郵還報導，川普持有的輝達（Nvidia）股票價值遠高於2024年底申報的61萬5000至130萬美元。

這項資訊曝光之際，輝達及其與川普政府的關係正受到高度檢視。輝達共同創辦人黃仁勳上週因與中國籍商人黃樂（Alice Huang）的關係捲入醜聞，辭去執行長職務。美國當局懷疑黃樂與中國情報機構有關聯。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，川普政府也計劃將輝達及其他逾24家人工智慧（AI）公司納入「國家冠軍」企業名單。

黃仁勳是川普在矽谷最親近的盟友之一，兩人的交情至少可追溯至2025年。路透社記者去年12月曾目擊川普通話時，手機上顯示黃仁勳的名字。

川普去年12月曾表示，美國將允許輝達向中國出口H200處理器，並從銷售額中收取25%的費用。H200是輝達效能次佳的AI晶片。

路透社無法立即核實華郵的報導。白宮及輝達也未立即回應路透社的置評要求。輝達預定於11月17日公布季度財報。

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