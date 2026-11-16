聽新聞
0:00 / 0:00
最高達6200萬美元！華郵：川普持有輝達股票價值大增
「華盛頓郵報」今天報導，該報檢視美國總統川普的財務申報資料後發現，川普今年申報的交易顯示，他截至8月底持有的輝達股票價值介於1300萬至6200萬美元之間。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，由於申報資料存在時間落差，相關文件未納入過去兩個月的交易。華郵還報導，川普持有的輝達（Nvidia）股票價值遠高於2024年底申報的61萬5000至130萬美元。
這項資訊曝光之際，輝達及其與川普政府的關係正受到高度檢視。輝達共同創辦人黃仁勳上週因與中國籍商人黃樂（Alice Huang）的關係捲入醜聞，辭去執行長職務。美國當局懷疑黃樂與中國情報機構有關聯。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，川普政府也計劃將輝達及其他逾24家人工智慧（AI）公司納入「國家冠軍」企業名單。
黃仁勳是川普在矽谷最親近的盟友之一，兩人的交情至少可追溯至2025年。路透社記者去年12月曾目擊川普通話時，手機上顯示黃仁勳的名字。
川普去年12月曾表示，美國將允許輝達向中國出口H200處理器，並從銷售額中收取25%的費用。H200是輝達效能次佳的AI晶片。
路透社無法立即核實華郵的報導。白宮及輝達也未立即回應路透社的置評要求。輝達預定於11月17日公布季度財報。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。