「法國製造」經濟壓力下尋青睞 挺國貨與價格拉鋸

在全球化及廉價進口商品競爭下，仍有消費者基於支持本土產業和對品質的要求，願意多花一些錢選擇「法國製造」。法國製造獨立聯盟認為，以經久耐用程度來看，國貨更划算。

第14屆法國製造展（MIF Expo）本月12日到15日在巴黎舉行，約有1000個品牌及多個行政大區參展，估計11萬人參觀；與2012年首屆展覽只有70個品牌參加、吸引1萬5000人相比，已有所成。

第一次來逛展的巴黎居民瑪莉-克勞德（Marie-Claude）與丈夫基於品質、售後服務和支持在地經濟的想法，買了數大袋國產衣服褲子、廚房用具，以及肉凍等食品。

瑪莉-克勞德接受中央社記者訪問時說，她認為法國製造只比外國進口產品稍微貴一些，「我願意為了品質而多花一點錢，因為我知道（法國製造）品質更好」；一般而言，若差價在5%、甚至30%以內，她會選擇法國製造，超過這個數字「我就得考慮一下了」。

她坦言，支持本土產品的另一個原因是希望盡可能把製造業留在國內，但也理解企業有時因為國內製造成本太高而選擇外移。

「法國製造」標籤不僅適用於完全在法國工廠從原料開始生產的產品，也適用於在法國完成最後實質加工，或製造過程中的重要環節在法國完成的產品。

民意調查機構OpinionWay上月調查結果顯示，78%的受訪者認為「法國製造」與否是他們決定購買的重要標準之一，收入愈高，就愈重視這一點。

此外，消費者平均願意付出比外國製產品多34%的價錢來購買法國製產品。

在外國進口產品競爭衝擊下，2012年到2014年時任產業振興部長蒙特布赫（Arnaud Montebourg）大力推動「法國製造」；在2020年到2023年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行期間，全球化進程減緩，「法國製造」成了吸引消費者目光的一個選項。

如今，在政府「再工業化」及經濟主權政策下，「法國製造」又迎來一個發展契機。

法國消費者對國貨的偏好，集中在日常必需品上，尤其是食品和藥物；但另一方面，在低價進口商品充斥市面的情況下，也有一些國產商品類別市占率仍低。

以衣物來說，法國服裝產業推廣發展委員會（DEFI）與法國時裝學院（IFM）2024年公布研究結果顯示，「法國製造」在市場上的銷量僅占3%左右。

致力推廣本土生產和提升消費者意識的法國製造獨立聯盟（FIMIF）2025年調查也發現，在11家大型零售商的耶誕型錄中，平均只有4.3%的玩具在法國製造。

FIMIF秘書長柯林（Samuel Collin）告訴中央社記者，聯盟除了鼓勵消費者購買國貨，也努力說服政府在決策層面做出改變，例如「每年公共採購規模達2330億歐元，若優先導向法國製造，將有助於擴大生產規模並提升競爭力」。

由於今年燃料價格上漲，法國10月通貨膨脹率加速升高，達到3.4%，近期也爆發民眾抗議購買力下滑的社會運動，但這未必意味著消費者應該選購廉價商品。柯林指出，除了價格之外，考量品質和耐用程度也很重要。

他表示：「要讓消費者知道，（法國製造產品）或許購買時較貴，但也必須考量隨著時間過去的品質和耐用程度；也就是說，如果因為一件產品品質不好而經常換新，最後其實比購買一件較高品質、能用很久的產品花費更多。」

柯林還說，「法國製造是一種永續價值」，經過40年的去工業化，如今留在法國的製造業都是高品質工藝及經久耐用的產品。

來自克勒蒙費宏市（Clermont-Ferrand）的運動機能服飾品牌Le Colibri Frenchy連續第6年參加法國製造展。總經理瓦倫坦（Corinne Valentin）受訪時表示，目前尚未將通路拓展至海外，仍以國內直營販售為主，因此當客戶上門直接試用、瞭解產品背後的歷史及製造技術後，通常都很願意消費，再三回購的人也很多。

她說：「價格確實可能是一個阻礙，但專業技術及我們與客戶的親近關係非常重要，客戶也很喜歡這一點。」