新台幣貶向10年最弱水位 台幣走弱關鍵：企業美元留海外

新台幣對美元匯率貶向10年來最弱水位，與正常的外匯交易法則背道而馳。

理論上看，台幣幾乎是壓倒性地看強，像高盛看好新台幣表現擊敗其他亞幣，ING也看好新台幣，因台灣已連續數季出現2位數字的經濟年增率，經常帳順差額高居全球第四位。此番榮景是以人工智慧（AI）為靠山，單單是台積電與鴻海兩家科技巨擘第3季營收便約達1,400億美元。

然而由於龐大的出口收入都累積在國外，使台幣一步步貶向2016年來最弱水位。法國巴黎銀行估計，從2020年以來台灣企業海外帳戶大約累積達2,400億美元，用來挹注未來的對外投資，並擴張全球產能。最近台灣央行頻頻喊話，要求這些美元能夠回流以支撐台幣匯率，但迄未扭轉台幣頹勢。

法國外貿銀行首席亞太經濟學者加西亞-埃雷羅表示，「實在詭異，簡直瘋狂」；央行「大力促使這些出口收入能兌換成台幣，以增加台幣需求，但出口商不願如此」。

這種斷鏈現象，顯示台灣靠AI帶動的經濟所隱藏的強項與弱點。儘管今年台股大漲，但由於台股在新興股市指數的權重加重，以及擔憂AI概念股股價偏高，促使外資鎖定獲利，減碼台股金額創新高，並拉低台幣匯率。

對台灣央行而言，台幣貶值已暴露出一項棘手的陷阱。央行長期以來一直容忍企業將資金滯留海外，以抑制台幣的升值力道，但現在台幣承受賣壓，卻發現企業為了挹注海外擴張的資金需求，或因為國外資產殖利率偏高，因而沒有理由將資金匯回。

從企業財報可以看出業者資金滯留國外的規模。台積電幾乎所有的營收都是美元，其中一半以上用來支付海外設備的價款。聯發科財報顯示海外現金淨餘額為31億美元；廣達的美元資產達320億美元，但國外負債也達310億美元，使廣達無須將海外資金換回台幣。

企業向外發展是基於地緣考慮，以及科技業者將生產基地分散到台灣以外。今年1-9月獲准的海外投資額創660億美元新高，幾乎是去年全年總額的2倍。資金主要是流向北美，金額比去年同期激增逾6倍。

法國巴黎銀行新興亞洲外匯及利率策略專家塞姆比表示，儘管AI題材是台幣的一道順風，「但只被認為是一股支撐力道，而非決定性因素」。

台灣央行的數據顯示，9月外匯存款擴張到10兆台幣（3,040億美元）新高，主因企業受到美元高殖利率的吸引，以及營運之需。這些金融帳戶的資金外流，大致上已經抵銷台灣的出口榮景。

新加坡華僑銀行外匯策略專家黃俊偉表示，「今年第2季台灣經常帳順差約達585億美元，但其中538億美元都被金融帳戶資產增加吃掉」，包括國內人士的美元存款及海外投資組合資產。他表示，「出口如此之強，能夠產生龐大的美元收入，但未必能造成同等金額的台幣淨買盤」。

外資進出台股的動向也拖累台幣。全球性基金今年已淨賣出台股3兆台幣，持續賣壓已使台幣貶值逾4%。

反觀南韓，同樣是AI的受益者，但情況卻與台灣迥異。南韓股市資金流出的金額約比台灣多出1.6倍，但今年韓元對美元卻升值約8%。

台灣央行10月賣出外匯的金額為6月來高點，以減緩台幣貶勢。央行想要避免再次發生如去年一般的台幣急升情勢，但台幣持續弱勢卻可能引發美國對台幣匯率偏低的不滿。據國際貨幣基金（IMF）編製的購買力平價模型顯示，目前台幣匯率約被低估達60%。

法國興業銀行駐香港總體策略主管常基龍指出，大部分市場人士對台灣與南韓的外匯政策立場分歧備感迷惑；台灣最多只是維持中性立場，而南韓卻強力推升韓元。如果台灣的政策立場未出現重大改變，則外匯交易商不願賭台幣轉強。

就算台股持穩，但更深層的經濟轉變也限制美元內流，從而推升美元、壓制台幣。核心因素是台灣壽險業，共坐擁約7千億美元的海外資產。業者為了保護本身的財務不受匯率動盪的影響，大力對國內家庭促銷美元保單，因而創造出新的美元需求。

RBC資本市場公司亞洲總體策略專家凱西瓦尼表示，「這些美元保單將匯率風險轉移給保戶承擔，而家庭較不可能像機構那樣規避匯率風險」。

這種風險轉移行為使台幣少了一道重要的緩衝力量。當壽險業者自己持有國外資產時，他們須先行拋出美元以規避匯損，這項交易有助於推升台幣。但當匯率風險轉移到一般儲蓄者後，他們只持有未曾做匯率避險安排的外幣保單，因而使原有的美元賣盤消失。

企業配發股利計畫也使美元賣盤進一步枯竭。台積電計劃從2027年開始，對外國投資人直接以美元來配發股利。這種作法雖能降低匯率動盪，但仍將使外幣滯留海外，完全不經過國內匯市。凱西瓦尼指出，「以美元支付股利，是一種美元化的型式。收到美元股利的股東可能保留一些美元，創造淨美元需求，或降低台幣需求」。