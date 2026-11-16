快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

本周「這件事」威力驚人！上班族爭相請假 外送業受惠、串流平台恐遭殃

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
GTA 6即將在本周四上市，全球玩家迫不及待，準備在第一時間開玩。歐新社
GTA 6即將在本周四上市，全球玩家迫不及待，準備在第一時間開玩。歐新社

距離上一代《俠盜獵車手》問世已相隔13年，玩家正摩拳擦掌，迎接分析師口中可能創下史上最大規模上市紀錄的電玩遊戲。

CNBC報導，這款系列最新作《俠盜獵車手6》（GTA 6），預定11月19日正式上市，此前Take-Two Interactive旗下的Rockstar Games已兩度延後發售。Roth分析師韓德勒（Eric Handler）估計，Rockstar投入超過10億美元開發這款遊戲。

GTA 6銷量可能締造新紀錄。Sensor Tower估計，截至11月13日，數位版預購量已超過1,200萬份，預售金額約11.8億美元。

摩根士丹利則預測，到2027年3月，銷量可能達到4,000萬份，以標準版定價79.99美元粗估，銷售額將上看32億美元，超越全球影史票房冠軍《復仇者聯盟：終局之戰》的29.4億美元。

除了上市首周的熱潮，GTA系列也向來能長年維持玩家的高度參與。即使推出至今已13年，GTA 5今年仍是Twitch平台觀看次數前五高的遊戲之一。

隨著GTA 6上市在即，投資人也高度關注。Take-Two股價自2023年初以來已上漲逾一倍。

外界認為，GTA 6上市不僅是開發商Rockstar Games及母公司Take-Two的重大里程碑，也將為整個遊戲產業帶來龐大商機。

Take-Two執行長澤爾尼克（Strauss Zelnick）最近接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時談到市場需求，表示：「我們在談論這類事情時，向來相當審慎，但這次原本就抱持很高的期待，而目前的情況遠遠超出預期。」

數位生態系中的實況主與內容創作者，也將GTA 6上市視為吸引觀眾、提高訂閱及廣告收入的絕佳機會。

在Twitch擁有37.5萬名追隨者、也在YouTube及其他社群平台發布內容的創作者Deansocool表示，GTA 6將有助創作者擴大觀眾群，也讓新進實況主有機會一舉成名。

他接受CNBC訪問時表示：「這款遊戲將在2027年造就許多百萬富翁。許多創作者必須明白，機會就在眼前。這就是那張黃金門票，其規模將是《要塞英雄》（Fortnite）的100倍。」

Twitch產品長明頓（Mike Minton）表示：「這項機會不會隨著遊戲上市熱潮結束，而是能長期延續，讓創作者擴大、經營並留住觀眾群，最終靠內容創作賺錢養活自己。」

GTA系列最新作上市可能吸引極大關注，影響力甚至將超越電玩遊戲領域。

職場休假管理平台BambooHR指出，GTA 6上市當天的帶薪休假申請量，比2024年及2025年的相對應日期高出近13%。該平台也發現，將近五分之一的企業員工計劃為了這款遊戲上市而請假。

PwC發布報告，分析GTA 6上市可能讓哪些經濟產業受惠或受害。該公司預測，隨著玩家宅在家中沉迷遊戲，外送平台訂單可能激增，遊戲場景所在地邁阿密的觀光業也有望受惠。

PwC並指出，Netflix熱門電影《Kpop獵魔女團》中的一處場景，以南韓首爾北村韓屋村為靈感，電影上映後四周內，造訪當地的外國遊客人數激增118%。

音樂串流產業也可望搭上這波熱潮。已故搖滾歌手湯姆．佩蒂（Tom Petty）的歌曲《Love Is a Long Road》，在2023年12月發布的首支GTA 6預告片中出現後，據報在Spotify的串流播放量暴增逾37,000%。

不過，GTA 6也可能分散消費者對電影及串流娛樂的注意力。

PwC全球娛樂與媒體業務負責人史匹格（Bart Spiegel）表示：「民眾打算怎麼過感恩節？電視上有很多體育賽事，但同時也有相當大一群目標觀眾，會把注意力放在GTA 6上。這將開始搶走影音串流平台的觀眾。」

史匹格說：「我認為，2027年第1季將有許多分析師在法說會上聽到這樣的說法：『聽著，我們有些業績數字下滑，就是因為這款遊戲上市。』」

串流平台 外送 上班族

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

4年前急裁員…今年忙到熬通宵 華爾街在大陸賺到錢了嗎？

無懼震盪！大摩高喊「最大加碼」全球股市 看好AI支出穩 標普再漲15%

PC品牌搶AI代理商機

黃仁勳4.4兆輝達持股下周可賣！8.12億股恐掀賣壓、重演賈伯斯清倉？

相關新聞

本周「這件事」威力驚人！上班族爭相請假 外送業受惠、串流平台恐遭殃

距離上一代《俠盜獵車手》問世已相隔13年，玩家正摩拳擦掌，迎接分析師口中可能創下史上最大規模上市紀錄的電玩遊戲。

郭明錤：輝達換帥不確定下...Google TPU搶攻長期訂單 聯發科受惠

天風證券分析師郭明錤最新產業調查指出，輝達（NVIDIA）執行長接班的不確定性，有利Google與客戶洽談2028年以後的長期算力規劃。加上OpenAI與Anthropic強勁的新訂單，Google人工智慧（AI）晶片張量處理器（TPU）出貨能見度已延伸至2029年，優於輝達GPU及其他AI ASIC普遍僅達2027年第4季至2028年第2季，聯發科與博通（Broadcom）可望成為主要受惠者。

紐時：盧特尼克寬鬆監管AI晶片 疑涉家族利益

紐約時報報導，商務部長盧特尼克負責制定Nvidia輝達(又譯英偉達)人工智慧（AI）晶片出口管制政策，但他長年經營的建達金融服務公司，卻與多家東南亞資料中心業者有商業往來，而盧特尼克力主寬鬆管制措施，讓中國企業得以租用這些東南亞算力，引發外界質疑他恐涉及利益衝突。

航空大亂第三天仍有2105架次取消 運輸部長「恢復正常」承諾跳票

全美航空運輸大亂進入第三天，至截稿的15日晚間10時左右，仍有9570架次航班延誤、2105架次取消；華爾街日報指出，這起事件堪比1月席捲全美多數地區的嚴重冬季風暴，都是今年航空旅行最糟糕的日子。

日擬設亞洲版能源總署 還想收費代他國儲油

日相高市早苗可能提議成立亞洲版的國際能源總署（IEA），以便此區國家在遭遇危機時，能合作採購石油。另外，她也打算提案，要收取使用費，在日本國內替東南亞國家儲備石油。

航班停飛、微軟當機 民眾憂數位基建脆弱

除了微軟系統大當機、全美航班停飛，13日當天更發生一連串事件，使得局面更加詭異，讓人不禁懷疑這是否為因應現代戰爭的預演，顯示關閉空域或癱瘓電網都能重創一個經濟體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。