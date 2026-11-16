加拿大總理卡尼：美加貿易談判若破局 可能轉與中國車廠合作

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，若與美國總統川普的貿易談判無法維持北美汽車產業整合，加拿大可能轉向中國汽車製造商尋求合作。

美聯社報導，卡尼今天在柬埔寨發表上述談話。他預計本週稍晚在中國深圳會晤中國國家主席習近平，雙方預料將討論中國車廠在加國的投資事宜。今年1月兩國達成協議，允許數萬輛中國電動車以較低關稅進入加拿大市場。

卡尼告訴記者，「我們擁有世界一流的汽車業工人，我們希望他們能在整合的北美市場充分發揮所長，但美國的貿易措施已削弱市場整合程度。」

卡尼14日在馬尼拉表示，任何與華府達成的貿易協議，都必須確保加拿大汽車產業能持續發展。他今天重申，與美國談判仍是首要任務，但談判結果可能決定加拿大是否轉而尋求與歐洲、中國或日本汽車製造商合作。

被問及中國投資是否是對美談判的籌碼時，卡尼回答，「這不是籌碼，而是對行動的反應。」他表示，若加拿大汽車工人及製造設施無法在北美市場充分運用，就會尋找其他機會，加拿大無論如何都會繼續向前邁進。

美國底特律三大車廠福特（Ford）、通用汽車（General Motors）及斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）在加、美及墨均設有工廠，零組件可能須多次跨越國界才能完成組裝。川普多次要求車廠將加拿大的生產線移往美國。

卡尼強調，中國投資必須包括在加拿大進行大規模製造，而非單純組裝進口零件，此外還須符合勞動標準、設置製造設施並逐步擴大當地供應鏈，包括運用電動車所需的加國關鍵礦物。

根據今年1月的協議，加拿大將中國電動車關稅從100%降至6.1%，初期每年開放進口最多4萬9000輛，之後逐步增加；中國則同意調降芥花籽等加拿大農產品關稅。

卡尼當時預期，協議將吸引中國投資加國汽車產業並創造就業，但安大略省省長福特（Doug Ford）警告，開放中國電動車進口可能威脅加國就業，並危及進入美國市場的機會。