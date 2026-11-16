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搶不到Anthropic股票？亞洲富豪繞道買基金 加價30%不手軟

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲富豪透過私人基金間接投資Anthropic，部分買家願意加價30%收購基金持分。路透
亞洲富豪透過私人基金間接投資Anthropic，部分買家願意加價30%收購基金持分。路透

亞洲富豪與家族辦公室正透過私人基金，搶進Anthropic、OpenAI等熱門AI新創的投資機會，有些買家甚至願意加價30%，向其他投資人收購基金持分。

日經亞洲評論報導，這類矽谷新創的股權難以直接買到，亞洲高資產投資人往往改買持有相關股票的基金或特殊目的公司（SPV）持分，間接參與股價漲跌。

一名香港私人銀行主管表示，近來頻頻有客戶詢問投資管道，有人願意加價30%買進相關基金持分。

另一名持有相關美國基金持分的香港投資人，打算在這些AI公司上市前讓部分獲利先落袋為安，向買家要求逾20%的溢價。

這類投資隔著一層甚至多層基金，除了估值風險，何時能賣、能否取得預期收益，也受基金條款與公司股權轉讓限制影響。

Anthropic預定本周四上市，每股發行價格區間為70至78美元，IPO淨募資額預計高達850億美元。

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