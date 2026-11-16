中國被控操縱鐵礦砂貿易 澳政府憂心恐衝擊經濟

澳洲今天表達憂慮，擔心最大買家中國對鐵礦砂貿易的「操縱」，將使這項澳洲最大宗出口商品受波及，並衝擊整體經濟。

法新社報導，澳洲是全球最大鐵礦砂生產國，去年出口9億4400萬公噸鐵礦砂，其中約3/4運往中國，用於煉鋼。

這項貿易歷經兩國之間的政治爭端而屹立不搖。2020年，澳洲政府呼籲調查COVID-19疫情起源後，中國以此為報復，對價值約200億澳元（約新台幣4463億元）的澳洲煤炭、葡萄酒及農產品出口實施限制，但鐵礦砂貿易並未因此中斷。

不過，中國成立中央採購機構，藉此壓低鋼鐵業者向澳洲鐵礦砂生產商支付的價格，恐使雙邊貿易關係惡化。

中國駐澳洲大使館未回應置評請求。

澳洲資源部長金恩（Madeleine King）今天表示，據報導，中國礦產資源集團在洽談合約期間，試圖阻止澳洲業者出售鐵礦砂，此舉違反國際貿易規則。

金恩接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示：「澳洲自1960年代開始出口鐵礦砂以來，這項貿易至今一直是支撐澳洲經濟的重要支柱。」

她說：「當這項產品的最大消費國採取行動，試圖將價格調整至對自己有利的水準時，這自然會引起政府的關切，因為這將影響政府預算收支。」

她補充說：「操縱貿易對我們國家沒有好處。」

澳洲政府先前曾表示，鐵礦砂談判屬於商業事務。金恩今天表示，她目前正與澳洲的鐵礦砂生產商進行磋商。

中國礦產資源集團於2022年成立，目的是集中採購。中國是全球最大的鐵礦砂買家。

澳洲明年鐵礦砂出口額預估將達1070億澳元，價值下滑10%。

澳洲工業部在上個月發布的出口預測報告中表示，中國礦產資源集團影響力日益擴大，「可能代表市場結構的轉變」，進而影響鐵礦砂價格談判。