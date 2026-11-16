WSJ：川普擬一周內公布AI國家隊名單抗衡中國 輝達風波未歇仍將入選

華爾街日報引述知情人士報導，川普政府預計未來一周內宣布，將輝達（NVIDIA）在內逾24家企業列為AI「國家隊」，協助它們爭取海外生意，推動各國採用美國AI技術，而非競爭對手中國的技術。

入選企業預料還將包括亞馬遜、微軟、OpenAI與Anthropic。計畫將把美國晶片、模型及其他AI產品整合銷售，方便海外客戶一併採購。獲選企業可加速取得晶片出口許可、獲政府對其海外業務的支持，並取得聯邦融資管道。

這項計畫約一年前已宣布，但國家隊的名單一直未公布。此舉顯示，儘管輝達風波不斷，川普政府仍持續推進科技戰略。

這項計畫預計由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）宣布，但時程也可能延後。他正因商務部未能堵住中國企業取得輝達高階晶片的漏洞而承受壓力。華爾街日報先前報導，他不願在貿易談判期間激怒中國。

盧特尼克預計本周隨川普訪中，與此同時，商務部準備推出新規，限制晶片轉運至中國。