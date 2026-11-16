三星晶圓代工再下一城？傳爭取SpaceX星鏈衛星晶片訂單 奧斯汀廠生產

南韓財經媒體首爾經濟日報報導，三星電子晶圓代工事業正積極爭取為SpaceX旗下衛星通訊服務星鏈（Starlink）生產半導體，這也意味著三星在美國德州的晶圓廠，未來將不再只聚焦人工智慧（AI），還將跨足太空產業，成為涵蓋多元應用的半導體生產基地。

報導說，三星正在擴建位於德州奧斯汀的晶片廠，以便生產星鏈衛星搭載的STM32V8微控制器（MCU）。

三星電子晶圓代工事業正採取雙軌策略，將德州泰勒（Taylor）廠打造為先進AI晶片生產基地，奧斯汀（Austin）廠則強化特殊製程，擴大生產航太、工業用途的專用晶片，包括負責生產星鏈衛星晶片。此前美國政府已依據晶片與科學法，針對三星在德州總額達370億美元的投資，核定47.45億美元補助。

奧斯汀廠計劃在2030年前採用FD-SOI製程生產星鏈衛星晶片，SpaceX也已直接肯定STM32V8晶片的運算效能及內嵌記憶體技術。

至於泰勒廠，三星正規劃採用2奈米製程，分別於2027年生產特斯拉的AI5晶片、2028年生產AI6晶片，應用於自動駕駛及機器人。

業界分析師指出，隨著三星德州擴廠計畫完成，未來爭取美國大型科技公司的更多晶圓代工訂單，機會將大幅提高。

報導分析，這也意味著三星在美國德州的晶圓廠，未來將不再只聚焦AI，還將跨足航太產業。