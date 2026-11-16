Anthropic拚史上最大IPO 自曝價格戰與巨額成本隱憂

人工智慧（AI）公司Anthropic創立5年已躋身AI巨頭，如今正準備挑戰史上最大首次公開發行（IPO），卻自曝面臨對手追趕、價格崩跌和成本攀升等3大威脅。

法新社報導，Anthropic估值已達1兆美元（約新台幣32.9兆元），但原本的雄心已有所收斂。今年8月中，股東曾喊出2兆美元（約新台幣65.9兆元）估值，不過由於公司季增率從第2季的145%放緩至第3季的45%，市場預期也降溫至約1.3兆美元（約新台幣42.8兆元）。

這家總部位於舊金山的Anthropic在公開說明書中，向潛在投資人列出各項風險。首先是「同質化」，警告「先進AI模型之間的差異程度可能縮小」；其次是「絕大部分」營收都來自旗下AI工具，不像Google或Meta還有廣告帝國可作為後盾，也沒有像微軟（Microsoft）那樣的雲端業務。

任何人都能下載、修改的開源AI模型，能力正逐步逼近Claude或ChatGPT這類僅能透過開發商自家服務使用的封閉模型。

研究機構Epoch AI指出，開源模型平均只落後封閉模型約4個月，其中包括中國「月之暗面」的KimiK3.1 Pro，價格只有Anthropic目前旗艦模型ClaudeOpus 5.5的一半。

而在Anthropic、OpenAI與Google旗下的付費模型之中，沒有任何一家能長期穩居龍頭寶座。

Anthropic也坦承，自家的安全措施恐拖累能力提升速度，但仍強調每次推出新版Claude都能帶動銷售成長，上季超過80%營收來自推出不到6個月的模型。

隨著產品同質化高，價格便隨之下跌。根據投資研究機構晨星（Morningstar）統計，以相同效能處理相同文字量的AI費用，已從2024年底的17美元（約新台幣560元）降到目前的0.5美元（約新台幣16元），跌幅達97%。

Anthropic今年9月已將Claude Opus降價20%，OpenAI今年7月將旗下一款旗艦模型的價格大砍至原本的1/5。

這股效應已在開發者平台Vercel浮現。這個平台負責把請求分流給各家AI模型，8月處理的文字已有超過一半交由開源模型處理，遠高於4月的13%。儘管如此，Anthropic仍囊括這個平台上近2/3的支出。

晨星資深股票分析師阿邁德．汗（Malik AhmedKhan）表示，只要AI使用量持續以目前的速度成長，即使價格大砍90%，AI總支出也不會縮水。

相較之下，Anthropic的成本大多已固定；為了保持領先，每一代新的Claude模型都必須比上一代龐大，並使用更多資料和算力進行訓練。

自去年底以來，公司已承諾至少支付4170億美元（約新台幣13.7兆元）租用晶片和伺服器，以今年上半年的營收速度計算，相當於近13年的營收；若加上可取消或規劃中的合約，總額恐將翻倍。

Anthropic警告，無論公司營運狀況如何，這些款項都必須按時支付。

這場豪賭牽動整個產業，Google和亞馬遜（Amazon）同時身兼Anthropic的股東、供應商和轉售商。國際貨幣基金（IMF）擔憂，若AI最終獲利不如預期，這些盤根錯節的投資恐引發股價下跌、債務更難償還以及承諾的營收落空等「三重打擊」。