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AI熱潮動搖 資料中心概念股6月來蒸發4.2兆美元

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

當前市場對人工智慧（AI）熱潮信心出現動搖，常被外界與資料中心建設掛鉤的企業在近期拋售潮受創。全球製造業、公共事業與礦業公司自6月以來累計已蒸發4.2兆美元市值。

英國「金融時報」指出，這波跌勢幾乎讓這批企業在過去12個月內累積9.4兆美元市值增幅腰斬。之前投資人曾大舉湧入各類基礎設施製造商，涵蓋範圍從用於超大規模資料中心供電而改裝自飛機的噴射發動機，到連接AI伺服器機櫃所需的高階光纖

財經數據供應商FactSet資料顯示，資料中心燃氣發電機主要供應商開拓重工（Caterpillar）自6月30日股價創歷上新高以來，市值已縮水2140億美元，跌幅高達44%。

核電公司Oklo儘管在今年1月與科技巨頭Meta簽署合約，股價仍暴跌49%；製造暖通空調（HVAC）系統的Comfort Systems與光纖大廠康寧（Corning），同期市值也雙雙砍半。

這波拋售潮正值AI相關類股陷入更廣泛市場動盪。投資人開始質疑，超大規模雲端業者不斷透過舉債擴大資本支出，加上美國國內反對興建資料中心的政治聲浪日益高漲，最終是否會導致AI泡沫破裂。

這股疑慮重創命運與資料中心擴建高度綁定的工業類股。自今夏以來，工業類股已成為標普500指數中表現第二差的板塊，僅次於科技股。

德意志銀行（Deutsche Bank）資深美國經濟學家萊恩（Brett Ryan）說：「先前有大量機構投資人盲目湧入這類交易，過度樂觀而推高一些企業估值。股市如今終於開始向信貸市場早已發出的警訊看齊，反映資料中心建設高風險融資持續擴張的隱憂。」

然而也有市場人士認為，支援AI熱潮的供應商基本面依然穩固，目前市場需求仍遠大於供給。根據美國政府最新數據，截至今年9月的過去12個月內，美國資料中心建設支出（不含IT設備與晶片）已達960億美元。

研究機構Dell'Oro Group分析師柯多維爾（AlexCordovil）說：「就這些企業的營收基本面與獲利潛力而言，我們看到的依然是非常強勁的前景。」

他強調，電氣化與供應鏈重組等宏觀趨勢持續支撐許多工業企業的核心業務，「目前擴建潮並未放緩……手頭訂單積壓量仍處歷史新高，這意味直到2027年的營收成長都已是囊中物」。

工業控制系統製造商Allient執行長瓦扎拉（RichardS. Warzala）也認為AI需求不會下滑。他在11月5日的財報電話會議上說：「各地政府或許可以暫停核准新的資料中心建案，但已動工的項目仍必須完工。」

主張對AI監管的民主黨在美國11月3日期中選舉取得壓倒性勝利，後續衝擊目前仍不明朗。

花旗集團（Citi）研究人員在選後發布的報告中指出，雖然更嚴格的監管預期將為資料中心產業帶來更多波動，但要全面大規模限建的可能性不高。

美國最大核電營運商星座能源（ConstellationEnergy）執行長杜明奎（Joseph Dominguez）安撫投資人，稱選後市場屬於「過度反應」，且民主黨「非常重視」保護資料中心所創造的藍領就業機會。

另有觀點認為，任何地方禁令只會促使建設轉向法規更友善的地區。德意志銀行的萊恩直言「說到底，只要市場對這些設施有需求，它們總會在某個地方蓋出來」。

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