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無懼震盪！大摩高喊「最大加碼」全球股市 看好AI支出穩 標普再漲15%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
摩根士丹利建議對全球股票採取「最大幅度加碼」配置，理由是AI資本支出周期依然穩健。法新社
摩根士丹利建議對全球股票採取「最大幅度加碼」配置，理由是AI資本支出周期依然穩健。法新社

摩根士丹利建議對全球股票採取「最大幅度加碼」（max overweight）配置，理由是AI資本支出周期依然穩健，將使經濟與企業獲利成長的韌性延續至明年。

大摩維持對美股的「加碼」建議，同時將日本股市與歐洲股市的建議評等上調至「加碼」，新興市場則維持「中立」。策略師在15日提出的報告中，也將標普500指數目標價調高至還有15%上漲空間的水準。

在其他資產方面，大摩預期美元將溫和反彈，並看好投資級公司債與黃金。

摩根士丹利策略師在報告中寫道：「隨著風險資產價格已經下跌、估值變得更便宜，我們選擇擁抱風險。全球股市的投資主軸正逐漸從超大規模雲端業者擴散出去，2027年市場關注焦點將愈來愈轉向AI採用者能夠創造多少投資回報。」

在美國期中選舉與通膨居高不下，再度引發市場對AI產業能否將技術轉化為實際收益的疑慮、導致全球市場重新陷入震盪之際，摩根士丹利對股市的樂觀看法格外鮮明。

MSCI全球市場指數目前較8月高點下跌逾4%；相較下，晶片股基準指數自上月初這波賣壓開始以來已下跌23%。

摩根士丹利策略師表示，MSCI 全球市場指數成分企業的獲利成長率明年可能達到13%，而估值下修帶來的拖累將逐漸減輕，甚至可能反轉。策略師補充，目前該指數的市場共識預估本益比為15倍，是2023年以來最低水準。

策略師指出：「在我們對全球經濟成長的基本預測，以及上市企業受惠於長期資本支出與創新趨勢的情況下，強勁的獲利成長趨勢很可能持續。2026年流動性環境緊縮，導致市場估值倍數大幅下修，但這項因素明年可能不再構成拖累。」

摩根士丹利表示，在美股方面，建議布局具有景氣循環成長優勢的優質企業；日本股市則有望受惠於再通膨趨勢。

至於中國大陸股市，通縮仍是主要壓力；從估值角度來看，相較於台灣股市，摩根士丹利更看好南韓股市。

大摩 標普 美股

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