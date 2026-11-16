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火神火箭任務失敗 亞馬遜40顆低軌衛星未能進入軌道

中央社／ 舊金山15日綜合外電報導

載有40顆亞馬遜衛星的「火神」火箭，今天於佛羅里達州發射10分鐘後出現異常，升空任務失敗。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）希望打造的低軌衛星網路，再次受挫。

綜合路透社與法新社報導，由波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）合資的聯合發射同盟（ULA），當地時間中午12時40分自卡納維爾角（Cape Canaveral）發射1枚「火神」（Vulcan）火箭。ULA在聲明中表示，火箭在飛行10分鐘後出現異常，未能將亞馬遜的任務內容送入軌道。

ULA同時指出：「每次飛行都會產生數據，每次飛行都會給我們帶來新經驗。由於異常情況才發生，我們目前還沒有任何具體數據來了解今天究竟發生什麼事。」

這是ULA成立20年來首度任務失敗，也讓貝佐斯在與馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）競爭中受挫。目前失敗原因仍待釐清，專家預估後續調查將長達數月，美國當前火箭運能不足的問題，可能更形惡化。

亞馬遜第一代低軌衛星Amazon Leo將包含3232顆衛星。它已向ULA購買38次升空服務，由「火神」負責運送其中近半衛星進入軌道。自2025年4月以來，亞馬遜已發射近400顆衛星。

亞馬遜原本計畫今天將規模最大的一批衛星送入太空。Amazon Leo表示：「任何火箭發射都存在風險，ULA一直以來都是值得信賴的夥伴」，相信它會從這次任務吸取教訓，實現其長期計劃。

貝佐斯創立的藍源公司（Blue Origin），其「新葛倫」（New Glenn）火箭自5月測試爆炸後一直處於停飛狀態。亞馬遜目前正積極利用第三方服務部署衛星，不過這些服務商都曾出現停飛與發射失敗的狀況。

貝佐斯同時也是法國阿利安太空公司（Arianespace）主要客戶，「阿利安6型」（Ariane6）火箭最早於23日即會將亞馬遜另外36顆衛星送上太空。

火箭 亞馬遜 低軌衛星

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