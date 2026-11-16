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日本上季GDP意外陷入萎縮 竟和東京連續下雨37天有關

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀指出，受颱風、豪雨及持續降雨等天候因素影響，上季家庭支出表現疲弱。歐新社
日銀指出，受颱風、豪雨及持續降雨等天候因素影響，上季家庭支出表現疲弱。歐新社

日本上季經濟一年來首度陷入萎縮，因連日惡劣天候衝擊消費支出，也反映家庭面臨生活成本上升壓力而減少購買，凸顯日本內需的脆弱性。

內閣府周一（16日）公布，日本第3季實質國內生產毛額（GDP）經年化後較前季意外萎縮0.1%，為一年來首度萎縮，表現不如經濟學家預期的年化成長0.2%，也凸顯日本經濟復甦步調並不穩定。

占GDP最大比重的民間消費下滑0.3%。日銀（央行）在最新一期經濟與物價展望報告中指出，受颱風、豪雨及持續降雨等天候因素影響，家庭支出表現疲弱。根據日本氣象廳資料，東京從8月底到10月初連續37天降雨，創下歷史紀錄。

日銀表示，生活成本持續攀升，也讓消費者更加謹慎，尤其退休族群的消費態度愈來愈節儉。

三菱日聯研究與諮詢公司首席經濟學家小林真一郎表示：「儘管企業資本投資依然強勁，但最大問題在於民間消費疲弱。除了天候因素，以及第2季強勁表現後的回落，物價上漲也打擊消費者信心。」

日本因應中東衝突，調整原油採購來源，推升石油進口成本；日圓疲軟也持續增加進口商品的價格負擔，導致淨出口對GDP成長造成0.6個百分點的負面貢獻。

不過，決策者不太可能因此認為日本溫和復甦的步調受到阻礙。企業活動展現韌性、實質薪資上升，以及AI相關投資需求強勁，仍是支撐經濟成長的重要動能。

上季數據中的亮點之一，是企業投資成長1.6%，主要受惠於AI相關需求持續帶動支出。

大和證券資深經濟學家南健登表示：「雖然這次經濟成長確實轉為負值，但沒有必要對結果過度悲觀。我認為，日本經濟可能仍在持續溫和成長。」

南健登也指出，這次數據不太可能打亂日銀的緊縮政策路徑。由於央行仍將通膨風險列為政策重點，加上國內物價壓力依然強勁，全球利率環境也維持在較高水準，因此日銀幾乎沒有轉向鴿派政策的空間。

市場普遍預期，日銀將於12月升息，因為策官員認為通膨面臨的上行風險正在增加。日銀曾指出，中東衝突、日圓疲軟以及AI熱潮，是影響未來通膨與經濟成長前景的三大關鍵因素。

日本 東京 GDP

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