SK海力士5年擬砸345億 扶植本土半導體供應商

韓國半導體大廠SK海力士表示，計劃未來5年投入1.4兆韓元（約新台幣345億元），扶植國內半導體材料、零組件及設備供應商，以強化供應鏈，因應人工智慧（AI）晶片市場競爭日益激烈的局面。

路透社報導，SK海力士（SK Hynix）今天也公布一項計畫，將與中央和地方政府共同出資8746億韓元，在首爾以南的龍仁（Yongin）半導體產業園區興建測試設施，讓規模較小的供應商能在接近商用晶片生產線的環境下測試產品。

SK海力士表示，供應商扶植計畫涵蓋研發、測試、量產和銷售等4個階段，目標是協助規模較小的企業克服資金和技術方面的障礙。

這座名為Trinity Fab的測試設施，由SK海力士、韓國中央政府及地方政府共同合作興建，預計2027年5月投入使用。據SK海力士透露，公司將出資4432億韓元，中央政府出資3736億韓元，地方政府則出資577億韓元。

這座設施將設在SK海力士龍仁半導體產業園區首座晶圓廠內，這處園區位於首爾以南約40公里處。SK海力士計劃在此投資600兆韓元，興建4座晶圓廠。

測試設施將包含一個面積3305平方公尺的無塵室，以及用於微影、蝕刻、沉積和檢測等製程的設備。供應商在將材料和設備投入生產線前，可使用12吋晶圓對其進行評估。

SK海力士表示，共用測試設施有助小型供應商降低測試成本，縮短產品上市所需時間。這座設施將由獨立非營利基金會營運，以保護智慧財產權及商業敏感資訊。

在其研發扶植計畫下，SK海力士將預先提供最高達初期開發成本50%的資金，即使專案最終未能達成預期目標，也會對供應商進行的工作給予補償。

SK海力士與金融機構也將提供2兆韓元的融資，並由韓國貿易保險公社（Korea Trade InsuranceCorporation）提供擔保。此外，其他扶植計畫還包括提供低利貸款和技術諮詢來協助供應商，包括規模較小的分包商。