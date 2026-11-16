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日本第3季經濟停滯 伊朗戰爭推升通膨壓抑消費

中央社／ 東京16日綜合外電報導

官方今天公布的數據顯示，由於伊朗戰爭持續帶來影響，日本經濟在第3季陷入停滯，表現低於市場預期。

法新社報導，中東衝突引發的高通膨持續不退，導致消費支出疲軟，同時日圓走貶也推升進口商品成本。

根據日本內閣府公布的經季節性調整初值數據，7月至9月國內生產毛額（GDP）成長率為0.0%。

彭博社調查的經濟學家原預期，日本經濟將成長0.1%。以年率計算，日本GDP萎縮0.1%，與市場預期成長0.2%相左。

油價上漲推高日本進口成本，也導致消費者面臨更高物價。

日本9月剔除生鮮食品的通膨率大幅升至2.1%，高於日本銀行設定的目標。

日本政府今天表示，受此影響，第3季民間實質消費下滑0.3%，前一季同樣下滑0.3%。

在出口下滑的情況下，政府推出的經濟刺激措施及企業投資回溫，仍不足以支撐GDP維持正成長。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家蒂利安特（Marcel Thieliant）表示：「日本第3季實質GDP停滯，表現略遜於分析師普遍預期…細項數據更是相當令人失望。」

不過，三菱日聯研究與顧問公司首席研究員藤田隼平（Shumpei Fujita）在數據公布前表示：「考量到伊朗局勢惡化帶來的不利因素，日本國內經濟仍展現韌性，維持穩定。」

日本 伊朗 伊朗戰爭

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