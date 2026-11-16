股東控隱瞞PC銷售疲弱 英特爾遭集體訴訟

英特爾（Intel）遭股東提起集體訴訟，原告指控這家美國晶片製造商隱瞞個人電腦（PC）銷售長期放緩及庫存過剩對營收造成的衝擊，涉及詐欺。英特爾股價10月30日重挫近3成。

路透社報導，由密西根州一個退休基金領頭的股東，11月13日向加州聖荷西（San Jose）聯邦法院提出擬議集體訴訟，指控英特爾未及時揭露PC銷售放緩及庫存過剩對營收的影響。

股東表示，英特爾PC銷售疲弱及庫存過剩的問題，不僅抵銷了資料中心建設及人工智慧（AI）熱潮帶來的效益，負面影響甚至超過這些利多。

股東也指出，英特爾在第3季已過半、營運表現相當慘淡之際，於8月中旬以每股95美元出售股票，籌資230億美元；股東認為，公司當時具有詐欺的動機與機會。

英特爾當時正尋求擴大晶圓代工業務，這是執行長陳立武（Lip-Bu Tan）經營策略的重要一環。英特爾股價11月13日收在59.66美元。

英特爾今天未立即回應置評請求。

● 財測失利重創股價 記憶體吃緊拖累PC買氣

總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英特爾，10月29日預估第4季營收及獲利低於市場預期，並預測PC銷售將持續低迷。消息公布隔天，英特爾股價於10月30日重挫28.6%，市值蒸發約1400億美元。

陳立武向分析師表示，製造供應短缺、記憶體供應出現「前所未見的緊縮」，以及由此造成的PC市場疲軟，都令他感到失望。

陳立武並說：「我們必須刻不容緩地解決這些挑戰。」

與許多大型科技公司一樣，英特爾已投入大量資金擴充製造業務，但供應中斷使公司更難受惠於日益增長的資料中心晶片需求。與此同時，記憶體價格上漲推高PC售價，進一步壓抑需求。

11月13日這起訴訟由紹斯菲爾德市消防與警察退休基金（City of Southfield Fire and Police RetirementSystem）領頭提出，為2026年7月23日至10月29日期間的英特爾股東求償，金額未明。陳立武與財務長辛斯納（David Zinsner）也被列為被告。

截至11月13日，英特爾股價今年以來已上漲62%，但仍低於6月30日創下的每股142.35美元近期高點。