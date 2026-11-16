影／舊影片流出！黃仁勳、黃樂同框做燉飯 她甜笑舉手機拍

新加坡海峽時報報導，輝達創辦人黃仁勳婚外情風波持續延燒，如今又有一批舊照和影片在社群流傳，拍到他與緋聞對象黃樂早在2023年12月便一同現身新加坡一家義式餐廳。畫面中，黃仁勳一手端著酒杯，一手在起司輪裡拌燉飯。鏡頭一轉，黃樂正笑著舉起手機拍他。

黃仁勳近期接連爆出多段婚外情，外媒指其中一名出軌對象黃樂遭美方認定涉嫌為中國從事間諜活動。紐約時報10月29日報導，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高層的黃樂，與黃仁勳「發展出密切關係」。

根據報導，這批照片和影片拍攝於2023年12月7日，地點是新加坡馬場路（Turf Club Road）現已歇業的義式餐廳Ristorante Da Valentino，由餐廳老闆兼主廚瓦爾圖利納（Valentino Valtulina）的姊妹佩拉（Perla Valtulina）上傳至社群媒體Instagram。

影片中，店員和顧客在旁圍觀，瓦爾圖利納對正在拌燉飯的黃仁勳說：「別怕，儘管拌。」鏡頭隨後轉向穿著白色上衣、桃粉色裙子的黃樂，只見她笑著舉起手機拍攝。

瓦爾圖利納向黃仁勳介紹如何讓油脂與含澱粉的水乳化，使燉飯口感更滑順。黃仁勳聽到這項義式烹調手法叫做「mantecare」，開玩笑把它說成電腦科學中運用隨機抽樣的「蒙地卡羅法」（Monte Carlo method）。

另一張照片拍到黃仁勳把燉飯盛給瓦爾圖利納，黃樂則在旁摀嘴看著。照片上還配了一句玩笑話：「可不是每天都能讓黃仁勳替你端義大利麵。」

佩拉還貼出黃仁勳與其他家人及顧客的合照，並用義大利文寫道，很高興能接待輝達執行長黃仁勳。

根據報導，雙黃後來於2024年6月在台北國際電腦展再度同框。2025年5月，黃仁勳在台灣設宴，兩人又被拍到並肩而坐。紐時本月10日報導也刊出兩人2023年12月在新加坡餐廳碰面的照片，指出兩人早在外界先前所知的時間之前便已有往來。

紐時形容，黃樂當天「有理由慶祝」。報導指出，在上海富裕投資人的支持下，黃樂剛完成一家公司重組，這家公司不久後便將採購價值數十億美元的輝達AI晶片。據紐時報導，美國政府當時已禁止中國企業購買那些先進晶片，黃樂透過Megaspeed繞過這項禁令。

IG上有照片拍到黃仁勳（前排中）在2023年12月的一場新加坡活動中，把燉飯盛給餐廳主廚瓦爾圖利納，後方身穿白色上衣的黃樂（後右一）則在旁摀嘴看著。圖/截自perla.v_food在IG的照片