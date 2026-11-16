美國及盟友簽署舊金山宣言 聯手強化AI供應鏈防堵中國

美國及包括日本、澳洲、以色列與英國在內的盟友，已同意制定一份清單，列出支撐AI發展的關鍵技術與供應鏈，並加強相關保護措施，以協助因應中國帶來的挑戰。

美國國務院次卿海柏格（Jacob Helberg）告訴英國「金融時報」（Financial Times），韓國、印度、卡達及阿拉伯聯合大公國也已簽署「舊金山永續繁榮安全基礎宣言」（San Francisco Declaration on the SecureFoundations of Enduring Prosperity）。德國、瑞典、荷蘭及歐洲聯盟執行委員會則將於下週簽署。

這項協議是美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議最新舉措。「矽盛世」旨在強化AI相關供應鏈的韌性，涵蓋晶片、關鍵礦物到能源等領域。在面對中國日益加劇的競爭與經濟脅迫時，美國及其夥伴正加強合作，以因應相關挑戰，尤其是在AI領域。

海柏格說：「晶片設計技術、製造晶片的設備，以及運送晶片的港口，都可能分布在不同國家。舊金山宣言的歷史意義在於，矽盛世的合作夥伴已同意，將這些技術及其背後基礎設施的安全視為共同責任。」

這項協議出台之際，美國總統川普正準備於19日在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，與中國國家主席習近平會面。美國指控中國未履行兩國領導人於2025年底達成的貿易戰休兵協議條款。

海柏格表示，這項協議將有助各國就超級智慧所涉及的敏感技術與關鍵基礎設施達成共識。川普將AI稱為超級智慧。他指出，這也有助各國分享重要資訊，以釐清供應鏈在哪些環節需要進行多元化布局。

宣言指出，「經濟安全是國家安全的根本」，並強調，任何國家若未能保護「其關鍵系統及技術免受蓄意破壞者侵害」，就無法確保自身安全。

這項協議是美國為強化及分散供應鏈所採取的多項措施之一，尤其是在中國具有制約力的領域，特別是稀土資源。川普與習近平會面前夕，華府已呼籲中國增加對美國及日本等盟友的稀土出口。

美國國務院表示：「『矽盛世』正邁入新階段。沒有任何國家能單憑一己之力穩固超級智慧時代的根基，而超級智慧所帶來的繁榮能否持久，取決於支撐其發展的供應鏈及基礎設施有多穩固。」

宣言指出，各國將加強保護與AI相關的敏感技術，避免這些技術遭竊取、非法轉移或被敵對勢力取得，以免對方因此獲得實質的軍事或情報優勢。

宣言簽署國也將成立工作小組，處理各項強化AI供應鏈的議題，包括設立經濟樞紐，吸引AI相關投資。