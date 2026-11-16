本周開盤前 五件國際事不可不知

美股上周五收跌，費城半導體指數大跌3.4%，反映輝達執行長黃仁勳遭撤換風暴從輝達（NVIDIA）波及同業，今日亞股開盤須留意晶片股賣壓。

本周陸續將登場的大事包括輝達將在17日盤後公布財報、APEC將在深圳登場，屆時將有「川習會」，另一件大事則是Anthropic即將掛牌上市。

以下是本周開盤前，五件國際事不可不知。

1. FT：黃仁勳考慮回歸輝達執行長

英國金融時報引述知情人士報導，黃仁勳在因婚外情風波而離開輝達後，矽谷持續施壓輝達董事會讓黃仁勳回鍋， 也因此，即便輝達董事會還在針對黃仁勳的行為進行獨立調查，黃仁勳已與親信討論回鍋的可能性。

黃仁勳的其中一名盟友透露，正在組建由矽谷主管組成的「戰情室」，遊說輝達讓黃仁勳回歸，並試圖爭取白宮的支持，「除了前沿AI實驗室之外，科技圈重量級人物都喜歡仁勳」，且這些行動都擁有黃仁勳的支持。輝達發言人與黃仁勳發言人都拒絕置評。

2. 貝森特表示，輝達領導層須「重大改組」

美國財政部長貝森特表示，在輝達執行長黃仁勳被免職後，輝達的領導層必須進行「重大改組」。

貝森特在福斯新聞節目上表示，輝達應該從外部尋找新的領導人，「鑒於公司內部發生的這些事情，他們需要進行一次重大改組。」

貝森特還表示，他希望弄清輝達是否故意無視空殼公司（其中許多位於新加坡）向中國輸送晶片的警示訊號。這表明他希望將關注重點從黃仁勳個人的「問題」轉向法律和國家安全層面。

3.美股期貨指數開盤後小幅走高 油價小跌

美股指數期貨在亞洲早盤小幅走高，投資人上周遭遇市場賣壓後重新轉向風險資產，顯示市場對AI投資交易的疑慮可能正在降溫。油價則小幅下跌。

那斯達克100指數期貨上漲0.6%，標普500指數期貨上漲0.2%，

國際油價指標布蘭特原油在連續兩周下跌後，亞洲早盤再度小幅走低，報每桶約95.25美元。實體原油市場供應充足，抵銷中東地區新一波攻擊行動帶來的利空影響。

美元在亞洲早盤進入盤整，上周曾升至2025年5月以來最高水準。比特幣則在周末跌至四個月低點後反彈。

4.伊朗數周來首次直接襲擊巴林 同時重申與美國結束衝突仍有可能

伊朗周末襲擊了巴林的一處空軍基地，是自9月初以來伊朗首次直接襲擊這個波灣國家。與此同時，伊朗重申，結束與美國衝突的途徑仍然存在。

伊朗伊斯蘭革命衛隊周日表示，針對巴林里法（Al-Riffa）直升機基地發射了六架無人機，並稱此次襲擊是對「美軍公然侵略」的回應。巴林軍方表示，攔截了多次來自伊朗的空中襲擊並摧毀了來襲飛行物，而伊斯蘭革命衛隊則稱襲擊「成功命中」。

這也代表緊張依然緊張。路透稍早才報導，美國總統川普周末表示，如果不再出現新的挑釁，他考慮暫緩攻擊伊朗。

4.SpaceX首度完成太空船回收

馬斯克旗下SpaceX再寫太空史新頁。星艦（Starship）太空船14日順利完成第15次試飛，並在返航時首度由發射塔Mechazilla俗稱「筷子」的大型機械手臂，在半空中精準夾住艦身，創下上段太空船返回發射台回收再利用的壯舉，邁向可重複使用火箭系統的關鍵一步，也為人類探索太空展開新頁。