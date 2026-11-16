金融時報：黃仁勳考慮回鍋 矽谷盟友施壓輝達董事會要求讓他復職

英國「金融時報」報導，矽谷盟友向輝達董事會施壓，要求讓黃仁勳復職之際，他正在考慮回任該公司的執行長。這位科技業高管數天前因與疑似中國間諜及一名下屬有婚外情而辭職。

「金融時報」（Financial Times）報導，輝達（NVIDIA）董事會進行獨立調查，釐清本週導致這家市值4兆美元晶片巨頭深陷嚴重領導危機的相關行為同時，多位知情人士表示，黃仁勳已經與親信討論回鍋的可能性。

黃仁勳的一名盟友向金融時報表示，他們正在集結矽谷（Silicon Valley）企業高階主管組成一個「戰情室」（war room），以遊說讓這位前執行長回鍋，並且將設法爭取白宮支持。

消息人士指出：「除了前沿實驗室之外，科技界所有舉足輕重人物都愛死黃仁勳了。」他們表示，這些行動獲得黃仁勳支持。

要求讓黃仁勳回任輝達執行長的公開聲援行動於週末聲勢有升溫趨勢。特斯拉（Tesla）暨太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk），以及Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）等企業高管都支持一封要求輝達董事會「把黃仁勳請回來」（Bring Jensen Back.）的公開信。

部分員工仍對黃仁勳忠心耿耿。他辭職之後的數天以來，已經有多名員工公開呼籲讓他回鍋，並且連署這封公開信。

推動黃仁勳回鍋的行動可能遭到華府重要決策官員反對。財政部長貝森特（Scott Bessent）今天呼籲，黃仁勳離職後，輝達領導階層應「大幅改組」。

黃仁勳與新加坡企業Megaspeed前高管黃樂（AliceHuang）的婚外情已經引發輝達向與中國有潛在關聯的亞洲客戶銷售AI晶片時所採取的法規遵循措施，受到愈來愈嚴格檢視。

即使是盟友也不確定如何挽回黃仁勳的聲譽。一名參與推動黃仁勳復職人士坦言：「與下屬發生婚外情足以構成解僱理由。」

金融時報13日報導，輝達董事會已經接觸安謀國際科技公司（ARM Holdings）執行長哈斯（ReneHaas），將他列為可能的接班人選。輝達董事會表示，尚未啟動任何「正式」程序。

持有輝達股份的Altimeter Capital創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）與Atreides Management負責人貝克（Gavin Baker）13日發表致董事會公開信，敦促「保留所有選項，包括黃仁勳回歸的可能性」。

兩人都是輝達的大股東。他們主張寬大處理此事，理由是「黃仁勳長期領導公司締造非凡成就，加上近期圍繞他離職的種種事件帶來極大不確定性」。

輝達發言人、黃仁勳的發言人均不予置評。