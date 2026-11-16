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美財長貝森特：輝達須「從公司外部」尋找新執行長

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國財政部長貝森特今天表示，輝達執行長黃仁勳上週突然辭職後，該公司必須「從公司外部」尋找接任人選。

路透社報導，黃仁勳在多段婚外情曝光後於12日辭職，其中包括一段與疑似中國間諜的關係，使這家晶片製造商陷入危機。

貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox NewsChannel）「週日早晨談未來」（Sunday MorningFutures）節目中表示：「這讓我認為，董事會在尋找新領導人時，必須從公司外部尋找。單就公司內部發生的事情來看，他們需要大刀闊斧整頓。」

貝森特也表示，輝達（NVIDIA）董事會及外聘法律顧問必須在未來10天內回答有關公司遵守出口限制規定的企業文化相關問題。

英國「金融時報」（Financial Times）13日報導，輝達董事會尋找可能接替黃仁勳的人選，已經接觸英國晶片製造商安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）。

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