貝森特：輝達必須從外部找新CEO

美國財長貝森特15日接受福斯新聞Sunday Morning Futures節目訪問時表示，輝達需要從外部尋找新的執行長。

他還說，輝達須對領導層進行「徹底改組」，審查該公司是否遵循出口限制，至關重要，「我們會看看輝達是否故意忽視警告訊號」，「黃樂（Alice Huang）是不是間諜，對我來說並不重要」。

「我想反覆探討一下輝達的企業文化，他們是否為了提升營收和利潤，強行推動這些看似非法的銷售？我認為輝達董事會和外部律師十天內應提出答案」。