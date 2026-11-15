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貝森特：輝達必須從外部找新CEO
美國財長貝森特15日接受福斯新聞Sunday Morning Futures節目訪問時表示，輝達需要從外部尋找新的執行長。
他還說，輝達須對領導層進行「徹底改組」，審查該公司是否遵循出口限制，至關重要，「我們會看看輝達是否故意忽視警告訊號」，「黃樂（Alice Huang）是不是間諜，對我來說並不重要」。
「我想反覆探討一下輝達的企業文化，他們是否為了提升營收和利潤，強行推動這些看似非法的銷售？我認為輝達董事會和外部律師十天內應提出答案」。
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