德陽造閃耀國際石油展會

貝萊德智庫在本月初舉行內部展望論壇，聚焦美國期中選舉、AI運用與資金競爭。整體來看，在「利率結構性走高」新市場環境，AI仍是中長期的投資主軸，但隨著資金競爭日益激烈，焦點已從建置轉向需求、應用，以及誰能從中受惠。

2026-11-16 03:44