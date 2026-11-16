AI需求強勁 巴隆：輝達仍能逢低買進

經濟日報／ 編譯湯淑君簡國帆／綜合外電

輝達NVIDIA）股價上周暴跌12.7%，凸顯共同創辦人黃仁勳外遇醜聞導致他辭職對股價的殺傷力，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，陷入危機的輝達，股票仍值得逢低買入，因為世界依然殷切需要該公司的人工智慧（AI）先進晶片。

巴隆周刊指出，黃仁勳離開帶給輝達股價沉重賣壓，種種跡象卻顯示輝達股價正在築底，因為該股已跌到「超賣」水準。分析師指出，輝達的短期利多包括本周公布的財報與財測、及可望大買庫藏股等，而且散戶逢低承接的實力也不容小覷。

黃仁勳離開之後，確實帶來龐大不確定性，包括必須物色下一位正式執行長人選、輝達與客戶及供應商之間的關係、AI投資是否照常、能否留住關鍵人才等，但在這些風波塵埃落定後，重點仍在於AI產業依然需要晶片。

Futurum集團執行長紐曼指出，黃仁勳之於輝達就像蘋果已故共同創辦人賈伯斯之於蘋果，但不代表他們未來會找不到賈伯斯接班人、蘋果前執行長庫克這類人才，「只是還沒做好準備」。

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