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AI 產業三波強震襲擊後 全球金融市場本周又面臨兩大威脅

經濟日報／ 編譯簡國帆湯淑君／綜合外電
全球金融市場在短短兩個月內遭遇人工智慧（AI）產業的三波強震襲擊後，本周將面臨兩大威脅。(歐新社)
全球金融市場在短短兩個月內遭遇人工智慧（AI）產業的三波強震襲擊後，本周將面臨兩大威脅。(歐新社)

全球金融市場在短短兩個月內遭遇人工智慧（AI）產業的三波強震襲擊後，本周將面臨兩大威脅：輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳黯然離開輝達後，後續風波與最新財報對AI榮景信心的考驗，還有美國聯準會（Fed）升息機率攀升。

輝達預定在美股17日盤後公布止於10月底的年度第3季（上季）財報，預料資料中心營收仍將連兩季翻倍成長，AI雲端、工業及企業部門營收估將成長兩倍，並將重申全年財測不變，但仍籠罩在黃仁勳揮別輝達的不確定性陰霾之下，尤其黃仁勳是輝達的靈魂人物，扮演橫向連結各部門的橋梁，並且周旋在客戶、供應商及金融業者之間。

最大變數在於黃仁勳一手主導「AI循環融資」，在他離去後，代理執行長柯蕾絲對這項安排的看法，是否會導致資金鏈斷鍊，威脅新雲端業者的存續，牽動輝達的營收前景、以及台灣供應商的營運。柯蕾絲也將面臨要如何因應政治與訴訟風險等尖銳問題。

此外，美國國會正加速推動限制AI晶片流向中國大陸的腳步，包括「遠端存取安全法案」等法規。

AI產業的一連串風波，已拖累全球製造商、公用事業商、以及礦商等資料中心營建類股的市值，從6月來蒸發4.2兆美元，例如供應天然氣發電設備給資料中心的卡特彼勒（Caterpillar），股價在這段期間暴跌44%，市值銳減2,140億美元，核電業者Oklo、玻璃大廠康寧等業者股價更已腰斬。

在這段期間，AI產業已歷經三大震撼，第一波強震是AI資料中心日益倚賴發債支應投資之需，加深投資回報憂慮，10月晶片股乃至科技股大跌，第二波強震是民主黨在美國期中選舉掀起「藍色海嘯」、大獲全勝，顯示反資料中心甚至反AI訴求博得廣大民意支持，第三波強震是黃仁勳因婚外情醜聞離開輝達，尤其緋聞女友之一疑似共諜，牽扯出敏感的國家安全以及美中科技爭霸議題。

此外，美國10月通膨率高於預期，正推升12月升息的預期，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場認為Fed在12月按兵不動的機率為零，升息1碼機率為88.5%，甚至還可能升息2碼。

今年沒有決策投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林絲14日表示，基於通膨上漲範圍擴大，支持以「漸進升息」路線因應經濟不確定性。

金融市場 黃仁勳 輝達

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