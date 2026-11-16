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美航空「黑五」 繼微軟服務出包後 航管通訊也故障 爆科技脆弱性

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國民眾上周經歷「13號黑色星期五」，先是微軟（Microsoft）Outlook電子郵件等服務全球大當機，之後是美國航空交通管制系統的通訊系統故障，全美航班停飛超過四小時，航班混亂也延續到15日，讓各界更加關切人們日常生活仰賴重要技術的脆弱性。美聯社
美國民眾上周經歷「13號黑色星期五」，先是微軟（Microsoft）Outlook電子郵件等服務全球大當機，之後是美國航空交通管制系統的通訊系統故障，全美航班停飛超過四小時，航班混亂也延續到15日，讓各界更加關切人們日常生活仰賴重要技術的脆弱性。美聯社

美國民眾上周經歷「13號黑色星期五」，先是微軟（Microsoft）Outlook電子郵件等服務全球大當機，之後是美國航空交通管制系統的通訊系統故障，全美航班停飛超過四小時，航班混亂也延續到15日，讓各界更加關切人們日常生活仰賴重要技術的脆弱性。

微軟多項服務停擺不僅影響電子郵件，也波及行事曆及其他微軟產品，影響遍及各種工作範圍，14日已搶通全面恢復服務。

美國航管通訊系統13日突然失靈，促使聯邦航空署（FAA）發布緊急停飛令，一直到四個多小時後才解除命令，為2001年911恐攻事件以來，最大規模的全國停飛，但全美航班混亂一直延續到周末，影響上萬個航班。

目前沒有證據顯示，微軟365與Outlook等服務的全球當機、及全美航班被迫停擺彼此相關，也沒有證據顯示兩者遭到網路攻擊，或蒙受人工智慧（AI）威脅。

美國國土安全部長穆林13日說明航管通訊系統當機時，先幽默自嘲「歡迎來到13號星期五」，接著強調：「我要確定每個人都明白，這件事與微軟毫無關聯。我知道很多人都直接把兩者聯想在一起。」

微軟初步判斷，各項服務當機與伺服器升級容量有關。美國官員則說，航管通訊系統失常，是因為承包商把至少一個偏遠地區進行路由器的例行維修，把老舊銅線換成光纖線路時發生設備故障，導致系統過載，沒有跡象指向事件涉及惡意行為者或AI威脅。

這兩起備受矚目的系統故障原因都不是網攻，也各自透露不同警訊，微軟當機事件反映全球太過仰賴和新科技供應商的風險，航管系統故障則暴露出「用膠帶黏在一起」的老舊系統問題，卻也讓人們仰賴科技的脆弱性更加浮上檯面。

尤其，近幾個月來網路安全專家愈來愈頻繁示警，擅長尋找並利用軟體漏洞的AI工具，可能大幅提升駭客攻擊的威力。同時，各國也紛紛指控敵對國家的政府勢力，發動愈來愈廣泛的基礎設施數位攻擊。

黑五 微軟 美國航空

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