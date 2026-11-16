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日本擬設亞洲版能源總署 幫東南亞儲備原油「收取費用」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日相高市早苗。（歐新社）
日相高市早苗。（歐新社）

日相高市早苗可能提議成立亞洲版的國際能源總署（IEA），以便此區國家在遭遇危機時，能合作採購石油。另外，她也打算提案，要收取使用費，在日本國內替東南亞國家儲備石油。

日本「讀賣新聞」15日報導，政府官員透露，高市將在17日於菲律賓馬尼拉舉行的亞洲零排放共同體（AZEC）會議上，提出此事。

亞洲版IEA的正式名稱為「亞洲石油安全工作組」（Asia Petroleum Security Task Force），預計開放AZEC參與國加入。

該小組將共享石油市場及原油儲備等的知識與經驗，也要蒐集及分析數據，協助穩定市場，並負責制定規則，規範會員國如何緊急釋出儲油、如何分享等。

該小組的秘書處將由日本出資的東協暨東亞經濟研究所（ERIA）擔任。高市也預計宣布，IEA將在東京設立新辦事處，這個辦事處會參與亞洲版IEA的運作，並扮演核心角色。

IEA成立時，日本即為其中一員，但東南亞國家未加入IEA。日本主導成立亞洲版IEA，以推動亞洲合作購買石油。IEA是為因應第一次石油危機，於1974年成立。IEA要求會員國必須維持相當於90天用量的石油儲備。

高市4月在AZEC相關會議上，提出「亞洲能源與資源韌性夥伴關係」（POWERR Asia），即由日本主導的能源採購支援措施，此次提案是POWERR Asia的第二階段。

此外，東南亞國家推動建立共同石油儲備，高市將提出相關措施，考慮用日本閒置的石油儲備設施，替其他國家儲油。

各國支付儲備設施使用費，換取緊急狀況發生時，優先購買石油的權利。日本可從閒置的儲備設施，取得維修與運作的收入，各國則可省下興建儲油設施的成本與時間。

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