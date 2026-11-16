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槓桿多頭部位爆倉 比特幣探四個月來低點
投資人的槓桿多頭部位爆倉，導致加密貨幣在周末大跌，比特幣價格更跌至四個月來新低。
比特幣14日先在美國大跌5.7%，15日盤中再跌3.7%至62,022美元，寫7月14日來最低。但之後跌幅收斂，來到64,800美元左右。
第二大加密幣乙太幣，14日先在美國重挫8%，15日亞洲盤續跌3.4%至1,711美元，為7月8日來最低。但隨後也升至約1,800美元。
價格激烈波動下，比特幣部位在24小時遭平倉逾5億美元的大型爆倉事件，變得益發頻繁。據Coinglass數據，比特幣13日下跌，導致13億美元的加密幣多頭部位在24小時爆倉。
而截至亞洲盤15日中午為止的24小時，約19.5億美元的加密幣部位爆倉，其中包括7.58億美元的比特幣部位、以及4.66億美元的以太幣；爆倉的大多是多單部位。
加密貨幣造市商GSR共同創辦人羅森布倫表示，「我認為這是技術面波動，比特幣跌破200日移動平均線的約73,000美元，導致了一連串平倉、以及新的空頭部位」。美國民主黨明年將重掌參眾兩院，預料加密幣業將面臨更嚴格的監管審查。比特幣自10月21日來大跌逾20%。今年最低點為7月1日的57,742美元。
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